Schreck rezignoval kvůli Gulášfestu

Jihlava - Druhý ročník charitativní akce pořádaný nadačním fondem Šťastná hvězda se na jihlavském Masarykově náměstí konal na sklonku září. Stejně jako při prvním ročníku zde kromě guláše nechyběly různé stánky a mezi nimi i stánky politických stran (KDU - ČSL, ANO, SPO). Tento fakt ale rozlítil předsedu Komise pro kulturu při Radě města Jihlava Vítězslava Schrecka a proto se rozhodl rezignovat na svou pozici.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Své kroky Schreck odůvodňuje tím, že současná Rada města Jihlavy svým rozhodováním nerespektuje a porušuje nastavená pravidla. Naráží tak na fakt, že Rada města udělila desetitisícovou podporu benefiční akci Nadačního fondu Šťastná hvězda a primátor města Rudolf Chloupek převzal nad celou akcí záštitu. Problém je ale v tom, že podle dotačních pravidel nesmí organizátoři na svých akcích propagovat politické strany a hnutí.



Své důvody k rezignaci považuje Schreck za natolik zásadní, že se rozhodl zvolit formu otevřeného dopisu primátorovi. „Berte prosím mé rozhodnutí v této formě jako vyjádření zásadního nesouhlasu se způsobem jakým se Rada města pod Vaším vedením "nově" rozhodla přistupovat k podpoře projektů, které na místo kulturního obohacení života obyvatel Jihlavy slouží k propagaci politických stran a hnutí,“ uvádí v dopise Schreck.

Celá záležitost překvapila i ředitelku Nadačního fondu Šťastná hvězda Alenu Skovajsovou. „Já osobně celé věci nerozumím. Brala jsem to jako charitativní akci. Uvařit guláš a podpořit tak dobrou věc mohli všichni, neziskové organizace, firmy ale i strany. Tuto věc beru jako politický boj a dále se k celé věci nechci vyjadřovat,“ uvedla Skovajsová.



K celé věci se vyjádřil i náměstek primátora Vratislav Výborný. „Já vím o celé věci pouze z médií. My jsme celou akci schválili na radě až poté, co akce proběhla. Žádný střet zájmu jsme neshledali. Brali jsme to jako tradici. Celou věc beru jako osobní záležitost pana předsedy,“ dodává Výborný.