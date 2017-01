Sedm desítek závodníků si prověřilo svůj běžecký um

Jihlava – Sněhová nadílka a mráz v posledních dnech umožnily uspořádání závodu Jihlavská 15. Soutěžilo se v běhu na lyžích v okolí jihlavské části Vysoká.

Mráz závodníky neodradil. Teplé oblečení, rukavice, čepice, a hlavně dobře namazané lyže potřebovali závodníci Jihlavské 15. Klání se konalo na počest památky zesnulého Josefa Kratochvíla, který přes tři desítky let závod organizoval. Foto: Deník/Zuzana Rodová

Včera dopoledne se tam sešli nadšenci zimního sportu, aby otestovali své lyže a svou fyzickou výkonnost.

První do cíle přijel desetiletý Antonín Koutek, který jel dvouapůlkilometrový okruh a vyhrál ve své kategorii.

„Dlouhou dobu jsem běžel na druhém místě, jednou jsem málem spadl, ale měl jsem dobrý servis. Taťka mi dobře namazal lyže, a to mi pomohlo k prvním místu," řekl v cíli Antonín Koutek. Trať pro tohoto desetiletého chlapce nebyla těžká, trénuje už pátou sezonou. Na nedělní závod se připravoval na trati v Novém Městě na Žďársku, a to se mu vyplatilo.

ZÁVOD SI POCHVALOVALI

Běžky provětral také závodník Miroslav Krechler, který soutěží v běhu na lyžích už třicátým rokem. Včera dopoledne vyhrál na desetikilometrovém okruhu v kategorii nad šedesát let. „Jsem takový inventář jihlavského lyžování. Trať nebyla moc lehká. V některých místech byl sníh docela měkký, ale organizátorům se trať povedla dobře připravit," vylíčil své dojmy Martin Krechler po příjezdu do cíle. Na závod se připravoval celý rok. „Dřel jsem tvrdě celý rok. V létě jsem trénoval na kolečkových lyžích, ale jízdu na kole mám v létě raději," dodal.

Patnáctikilometrový okruh zvládl proběhnout nejrychleji Václav Zajíc, který si před startem projel trať, aby věděl, kudy povede, protože do Vysoké přijel poprvé. Posledních deset kilometrů se držel v čele pětičlenné skupinky. Ve finiši mu pomohly dobře namazané lyže. „Poslední kilometry jsem byl trochu nervózní, protože jsem čekal, co se bude dít v závěrečných metrech. Cíl byl naštěstí po kopci dolů a podržely mě dobře namazané lyže, díky nim mě ostatní závodníci nemohli dojet," popsal Václav Zajíc. „Závidím vám tuto trať.

Jsem z jižních Čech a tak pěkně upravenou trať tam nemáme. Pokud se Jihlavská 15 bude konat i příští rok, určitě zase přijedu," dodal.

Trať vedoucí z kopce do kopce si přijelo vyzkoušet i několik nadšenců, kteří si nechtěli zasoutěžit. „Nemám naběhané kilometry a ani neumím moc bruslit, kdyby se soutěžilo jen v klasice, tak bych do toho i šel. My starší pánové už nebruslíme," usmál se Robert Ladra.

Organizátoři soutěže připravovali trasu na závod už od čtvrtka. Ze soboty na neděli jim situaci trochu zkomplikovalo silné sněžení, ale v neděli dopoledne už vše bylo v perfektním stavu. „Doufám, že závodníci byli s tratí spokojeni, jako jsem byl já," poznamenal ředitel závodu Jihlavská 15 Martin Kratochvíl, který si také zasoutěžil.

Jihlavská 15 má dlouhou historii a tradici. První ročník se uskutečnil v roce 1954. Tehdy se startovalo v Tyršově ulici od Horáckého zimního stadionu.

ZUZANA RODOVÁ