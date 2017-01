Semafory u DIODu brzy začnou svítit. Snad

Jihlava – Už od loňského prosince stojí u přechodu pro chodce na křižovatce ulice Tyršova a Tolstého v Jihlavě semafory.

Křižovatka. Situace na křižovatce je nejhorší v době, kdy tudy chodí školáci do nedalekých škol.Foto: Deník/Jana Kodysová

Denně tudy totiž proudí z autobusového nádraží do centra krajského města Vysočiny stovky lidí. Světla budou mít za úkol v ranních a odpoledních špičkách eliminovat lidský had, který tu dokáže paralyzovat dopravu i na několik minut.

Semafory však zatím nefungují. „Podle posledních informací by se měly spustit nejpozději do konce ledna. Správce, kterým jsou Služby města Jihlavy (SMJ), už požádal o napojení, ale E.ON má dle smlouvy dva měsíce na to, aby semafory uvedl do provozu," popsal vedoucí jihlavského dopravního odboru Ján Tinka.

Mluvčí SMJ Martin Málek potvrdil, že ze strany služeb jsou veškeré instalační práce hotové a nyní se čeká na připojení od firmy E.ON. To by mělo nastat, až se dořeší poslední administrativní záležitosti právě mezi SMJ, E.ONem a městem Jihlava. „Bylo přislíbeno, že k zapojení dojde už tento pátek 27. ledna, nejpozději všakv pondělí 30. ledna," doplnil mluvčí SMJ.

Situace na křižovatce u divadla DIOD a Horáckého zimního stadionu je nejhorší v době, kdy místem chodí školáci do nedalekých škol. Předevšímna gymnázium či na střední průmyslovou školu. Jde o dobu mezi sedmoua osmou hodinou dopoledne a odpoledne je to doba hromadného odchodu z práce a ze škol.

Chodci tedy nebudou moci jako v současné době vstupovat na přechod libovolně, ale budou muset zmáčknout signalizační tlačítko, které jim dopravu v Tolstého ulici zastaví.

Současné opatření vyšlo na dva miliony korun, součástí však ještě bude rozšíření Tolstého ulice v místě podél vysoké školy ve směru na Jiráskovu ulici.