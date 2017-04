Seniorům i divadlu dotaci dají

Jihlava – Celkem třiadvacet kulturních projektů letos nepodpořila komise, která na jihlavské radnici rozhoduje o udělování dotací na kulturní akce v Jihlavě.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

To vzbudilo nelibost u organizátorů některých akcí, ale i u jejich příznivců, a za takzvanou malou kulturu v Jihlavě vznikla i petice.

Zřejmě proto se jihlavští zastupitelé rozhodli udělování grantů znovu přehodnotit, a tak se dotace na kulturní akce staly jedním z bodů úterního zasedání zastupitelstva. To nakonec podpořilo dva neúspěšné žadatele o dotaci, a to Dětské karnevalové divadlo Ježek a

Mezinárodní den seniorů jihlavského svazu důchodců. Podle jakého klíče však zastupitelé vybrali právě tyto dva projekty, říci nedokázali.

„Město toho zas tak moc pro seniory nedělá, přijde mi až sprosté to nepodpořit," řekl k akci pro seniory primátor města Rudolf Chloupek (ČSSD). Podle jeho náměstkyně pro kulturu Jany Mayerové (ANO) by mělo být podpořeno i divadlo Ježek, protože je navštěvované, odehraje hodně představení a bez podpory města bude divadlo fungovat těžko. Zástupcům radnice se navíc ozvali rodiče, kteří do divadla své děti vodí.

„Jsme moc rádi, že jsme to dostali. Takhle můžeme dělat mnohem větší věci. Nechci ale divadlo nijak politizovat, je to stále jen divadlo pro děti," podotkla vedoucí divadla Ježek Anna Doležalová. Ta radnici žádala o devadesát tisíc korun. Dle jejích slov peníze padnou převážně na nájem prostor, na kostýmy, malé ceny pro diváky a v neposlední řadě na honoráře ostatním hercům. Doležalová sama se o dodatečné získání dotace nezasazovala. Udělali to za ni její příznivci.

Nadšení sdílí i svaz důchodců, který Mezinárodní den seniorů připravuje letos na říjen. Akci pořádá v jihlavském DKO, za který platí nájem čtyřicet tisíc korun, a radnici žádala o padesát. Součástí akce je i šestihodinový kulturní program.

„Na akci chodí kolem pěti set lidí, jinam než do DKO už se nevejdeme. Akci pořádáme asi po dvaadvacáté," uvedla předsedkyně Svazu seniorů Pavla Radová.

Debata o dotování kulturních akcí zabrala zastupitelům zhruba hodinu. Nakonec se přítomní dohodli, že na červnovém zasedání projednají možnost dotovat i další neúspěšné žadatele z řad kulturních projektů. „V návaznosti jsme se domluvili, že budeme muset trochu změnit způsob hodnocení projektů a rozdělit je dle zaměření," dodala Mayerová.

Dle opoziční zastupitelky Karolíny Koubové byl výběr dvou zmíněných akcí nesystematický. To samé si myslí i Miroslav Tomanec (oba Forum Jihlava). Ten je i jedním z iniciátorů petice za takzvanou malou jihlavskou kulturu. Vítězslav Schrek (ODS) navrhl, aby byly podpořeny i projekty Milujeme Jihlavu, Zažít Jihlavu jinak, Den architektury, Jazz a swing do Jihlavy a Ladíme na Ameriku.

IVANA HOLZBAUEROVÁ