Služby v nemocnici fungují bez ohledu na rekonstrukci

Jihlava – Oprava pavilonu interny Nemocnice Jihlava je v polovině. Zrekonstruované páté patro nyní využívá onkologické oddělení. Stavební firma s pracemi začala na počátku loňského roku. Opravy rozdělila do sedmi etap, pracovníci postupují od vrchního podlaží směrem dolů. Cena je 372,3 milionu korun, které ze svého rozpočtu hradí Kraj Vysočina jako zřizovatel nemocnice.

Nemocnice Jihlava.Foto: Deník/archiv

Opravavoaný objekt nové nemocnice stojí v Jihlavě od sedmdesátých let minulého století, stavaři ji postupně přizpůsobují současným normám. Zlepšit by se mělo především hygienické zázemí pacientů i personálu, zároveň s tím vznikají také nadstandardní pokoje na jednotlivých odděleních. Na rekonstrukci čekají také chodby pavilonu.



Zaměstnanci nemocnice nyní užívají opravené nejvyšší technické patro, kde se nachází technologie vzduchotechniky a strojovna pěti výtahů. Zdravotní zařízení od stavební firmy převzalo opravené sedmé a šesté patro, kde má fungovat neurologické a plicní oddělení společně s ORL. Prozatím ale sedmé podlaží slouží jako prostor pro ambulanci, která se kvůli pokračujícím rekonstrukcím musí stěhovat. „V červnu bylo dokončeno páté patro, které bude patřit onkologickým pacientům. Současně intenzivně pracujeme ve čtvrtém podlaží, kde by se letos na konci října měla trvale usídlit chirurgie,“ popsal opravy nemocnice projektový manažer stavební firmy Michal Vorel.



Ačkoliv je nemocnice v obležení stavbařů, běžný provoz tam stále funguje. „Věříme, že se i nadále budeme moci opřít o nezbytnou trpělivost ze strany zdravotnického personálu i pacientů. Budeme se snažit co nejméně narušovat provoz pavilonu,“ uzavřel Vorel.