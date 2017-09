Soudce AK bude řešit brutální vraždu patnáctileté Petry

Jihlava, Praha – Epizodu s názvem Nelidskost odvysílá Česká televize v pondělí 2. října v hlavním vysílacím čase.

Před více než čtyřmi lety šokovala celou republiku surová vražda patnáctileté Petryz Dudína na Jihlavsku. Dívku tehdy doslova umučili k smrti dva mladíci, další jim pomáhal s odklízením těla. Dva hlavní aktéři za to u soudu dostali výjimečné tresty.

Novodobým kriminálním případem z Vysočiny, který vešel do dějin kriminalistiky především svou brutalitou, věkem aktérů i tím, jak se vrazi zbavili těla oběti, se nyní inspiroval scenárista Zdeněk Zapletal. Ten pro Českou televizi napsal scénář k jedné z epizod druhé řady seriálu Život a doba soudce AK. Díl nese název Nelidskost a televize ho odvysílá příští týden v pondělí 2. října od osmi hodin večer. Režie se ujal Robert Sedláček.

„Když jsem se před několika lety přestěhoval na Vysočinu, lidé o tom případu hodně mluvili. Povídal jsem si o tom i s několika psychology a při výběru případů pro seriál jsem si na to vzpomněl. Bylo to tak silné, že se tomu nedalo odolat,“ svěřil se pro Deník autor scénáře Zdeněk Zapletal.

Při samotném psaní se pak inspiroval jen tím, na co narazil v médiích. S policisty, kteří tehdy případ vyšetřovali, nespolupracoval.

„Nejde o vyšetřování toho, co se stalo, jde o soudní líčení. Ve všech kauzách jsem měl odbornou poradkyni. Ale samotný průběh soudu je tady, stejně jakov naprosté většině případů, zcela smyšlený. Vycházím jen z toho, co se stalo. Soudím tak, jak by to soudil Adam Klos,“ vysvětlil Zapletal.

Podle televize jde o jeden z nejobtížnějších případů soudce Adama Klose – surovou vraždu patnáctileté dívky. „Ne, že by nebyli odhaleni viníci a postaveni před soud. Jsou to tři mladí muži, bezúhonní, dosud netrestaní, zdánlivě úplně normální. Přesto udělali něco, nad čím zůstává rozum stát. A nejen rozum, i obyčejný lidský cit. Soudce Adam Klos musí řešit něco, co se zdá neřešitelné. Nelze to uchopit,“ zní v anotaci k epizodě Nelidskost.

V hlavní rolích si kromě hlavních protagonistů celého seriálu zahrají Daniela Byrtusová, David Zavadil, Jacob Erftemeijer, Filip Březina, Bohumír Starý, Gabriela Mikulková a další.

„Celý díl se natáčel v Praze. Ten dům, kde se incident odehrál, je na sídlišti ve Stodůlkách. Filmaři, které díl inspiroval, nechtěli s ohledem na citlivosti k případu natáčet přímo v Jihlavě,“ řekl Deníku Daniel Maršalík z tiskového oddělení ČT.

Vražda se stala v polovině března 2013 v podkrovním bytě v Havířské ulici v Jihlavě. V bytě bydlel tehdy dvacetiletý Michal Kisiov. Osudnou noc za ním Petra přišla z diskotéky, kde se předtím potkali. Co přesně se v bytě stalo, není úplně jasné.

Kisiov ale přiznal, že dívku vyhodil nahou z okna poté, co mu měla údajně říct, že ho udá za znásilnění. Petra jako zázrakem pád z jedenáctimetrové výšky na kamennou dlažbu dvora přežila. Kisiov ji odvlekl zpět do bytu a zavolal kamarádům, dvacetiletému Tomáši Zavřelovi a osmnáctiletému Jakubu Doležalovi, aby mu pomohli situaci vyřešit. Kisiov a Zavřel se rozhodli, že dívku zavraždí. Několik dlouhých minut ji rdousili a šlapali po ní motorkářskou botou. Když dívka zemřela, zabalili tělo do prostěradla a odnesli do popelnice před domem. S tím jim pomáhal Jakub Doležal.

Dívčiny ostatky nakonec skončily na skládce komunálního odpadu. Okolnosti případu vyšly najevo až zhruba měsíc po činu. Do té doby byla Petra pohřešovaná. Kriminalisté tehdy měli i trochu štěstí, když se jim vrahové, kteří se naoko podíleli i na pátrání, k činu přiznali.

Trojice mladíků si rozsudek u Krajského soudu v Brně vyslechla 5. března 2014. Michal Kisiov byl odsouzen k pětadvaceti letům vězení, Tomáš Zavřel dostal dvaadvacet roků a Jakub Doležal, který dvojici pomáhal s odklízením těla zavražděné, dostal dva roky vězení za přečin nadržování.

V květnu pak Vrchní soud v Olomouci tresty dvěma mladíkům zpřísnil. Zavřel dostal místo dvaadvaceti let výjimečný trest ve výši čtyřiadvaceti let a Doležal byl odsouzen ke čtyřem letům. Trest pro Kisiova, který si později změnil jméno na Michal Ambrosius Pokorný soud potvrdil.

Co na počin České televize říkají příbuzní oběti, není snadné zjistit. Matka se podle sousedů z obce úplně odstěhovala, bratr pobýváv Humpolci a otec bydlí střídavě u příbuzných v jiném městě. Dům v Dudíně působí spíše zanedbaným dojmem.