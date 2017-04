Speciální lupou zdarma vyšetří podezřelá znaménka

Jihlava – I letos se jihlavské dermatologické oddělení Nemocnice Jihlava zapojí do evropského Dne melanomu, který připadá na pondělí 24. dubna. V tento den si v jihlavské nemocnici zájemci mohou nechat zdarma zkontrolovat svá znaménka.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Na vyšetření je možné se objednat už od začátku tohoto týdne. Minulý rok byl o vyšetření obrovský zájem.

Prohlídka se bude skládat z krátkého rozhovoru a samotného vyšetření. „Podezřelé útvary budou navíc vyšetřeny dermatoskopem. Vyšetření je velmi rychlé a zcela nebolestivé, jedná se o speciálně zvětšenou lupu. Na závěr dostanou všichni letáčky s instrukcemi ke správnému vyšetřování „mateřských znamének" a ochraně proti slunečnímu záření," sdělila tisková mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová.

Znaménka budou lékaři kontrolovat v kožní ambulanci, která se nově nachází na urgentním příjmu v ambulanci číslo 1.

Ordinace bude mít v tento den otevřeno od 8 do 12 hodin a poté od 13 do 15 hodin. Zájemci se mohou objednat na čísle 567 157 494 nebo přímo v ambulanci. O vyšetření mají obecně větší zájem ženy, nejvíce ve středním věku. „Chodí ale i děti a starší lidé až kolem 90 let," dodala Zachrlová.

„Jihlavské dermatologické oddělení má certifikát pro vyšetřování pigmentových afekcí. Letos se bude konat již 17. ročník. Evropského dne melanomu se účastníme už od roku 2008. Vloni se podařilo vyšetřit téměř sto klientů a zájem byl obrovský," dodala lékařka kožního oddělení Zuzana Nevoralová.

ZUZANA RODOVÁ