Stadion potřebuje na extraligu úpravy za pět milionů

Jihlava – Postup Dukly Jihlava do hokejové extraligy zmáčkne městský rozpočet. Horácký zimní stadion totiž potřebuje na nejnutnější úpravy téměř pět milionů korun. Ty musí vlastník stadionu, tedy město, zvládnout udělat do poloviny srpna.

Kolik zastupitelé nakonec uvolní, bude zřejmé po zasedání 15. května. Ideální by však bylo, kdyby se podařilo na opravu hokejového stadionu uvolnit kolem devíti milionů korun.

„Abychom prošli licenčním řízením, potřebujeme udělat úpravy za 4,5 milionu korun. To zahrnuje úpravu kabiny pro hosty a rozhodčí, dále nevyhovuje ošetřovna a antidopingová místnost. Pořídit budeme muset také technologii pro videorozhodčího,“ vysvětlil jednatel hokejové Dukly Bedřich Ščerban. Ten by byl rád, kdyby město dokázalo uvolnit ještě další peníze. Za ty by se udělaly úpravy, které by přivítali především hokejoví fanoušci. „Jde o to, aby lidé vnímali rozdíl mezi tím, když jdou na WSM ligu, a když na extraligu. Měly by se upravit toalety, potřebujeme více turniketů a uvažujeme také o novém multimediálním led panelu nad ledovou plochu. Tyto úpravy ale už nepatří mezi ty nutné, které vyžaduje hokejový svaz,“ dodal Ščerban.

Primátor Jihlavy Rudolf Chloupek vypočítal, že ideální výše podpory by se vyšplhala k 9 milionům včetně DPH. „Samotná částka bude předmětem jednání zastupitelstva v květnu. To by mělo rozhodnout, jakým způsobem půjde do úpravy tak, aby byla získaná licence na extraligový provoz. Důležité je, aby nebyla přerušena kontinuita hraní hokeje v Jihlavě,“ dodal Chloupek.