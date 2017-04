Stará Říše má na jaře první bod, trenér Kovačík podobný průběh čekal

Stará Říše – První bod. Fotbalisté Staré Říše poprvé na jaře neprohráli. Těšit to ale trenéra Luďka Kovačíka moc nemůže. Děje se totiž to, co před startem odvetné části předpokládal – úpadek zašle slávy.

„Bylo jasné, že po tolika odchodech sklouzneme ze středu tabulky do boje o záchranu. Máme problémy se vším,“ uznává Kovačík.

Alternovat musí prakticky na všech postech. Vždyť jen v obraně vypadli oba stopeři. Exligista Michal Kadlec se nejprve ujal juniorky Jihlavy a v minulém týdnu dokonce povýšil na asistenta u ligového A-týmu, takže případná výpomoc je prakticky vyloučena. „Tímhle se to úplně vyřešilo,“ krčí rameny staroříšský kouč nad ztrátou nejenom stopera, ale i střelce důležitých gólů. Vedle něj hrával Pavel Príborský, který je momentálně nemocný. „K dispozici bude nejdřív za čtrnáct dnů,“ prozrazuje Kovačík.

K tomu zranění Vacek s Kelblerem. V kádru už nejsou Cipruš, ani Brnický. Vypomáhat tak musí bez tréninku dlouholetý kapitán Zdeněk Tichánek. „Můžeme mu jenom děkovat, že je ochotný za nás hrát,“ podotkl Kovačík, který už v útoku nemůže sázet ani na exligistu Vladimíra Váchu. „Tam to je z výkonnostního hlediska, nestíhá trénovat. Nicméně tihle hráči do toho alespoň dávají srdíčko, na rozdíl od těch mladších,“ poukazuje trenér. Domácí remíza se zachraňujícím Brumovem je podle něj jediným zápasem, který jeho svěřenci poctivě odmakali. „Snad poprvé na jaře tam bylo nasazení a přístup, jaký má být. Kdybychom takhle hráli v Holešově a se Žďárem, měli jsme víc bodů,“ říká Kovačík. Právě porážky s celky hrajícími o záchranu dostaly Starou Říši tabulkově na jejich úroveň. Na druhou stranu má celek z Jihlavska zápas k dobru, protože v úvodním jarním kole byl jeho domácí zápas s Bzencem kvůli nezpůsobilému terénu odložen. Kvůli tomu však Starou Říši čekají dva anglické týmy v řadě. Během nich pojedou například do Nového Města na Moravě a hned o tři dny později do Bystřice, tedy na hřiště celků, které hrají o záchranu. „S týmy o záchranu už jsme hráli, ale neúspěšně. Uvidíme tentokrát. Bohužel jsme aktuálně v situaci, kdy se takhle divize dlouhodobě hrát nedá,“ říká sebekriticky Kovačík.

