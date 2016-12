Starostové k ministerstvu: Určete priority kam s odpady

Jihlava – Vybudování lokálních překladišť, z nichž se bude odpad z Vysočiny vozit do spaloven v Praze, Brně nebo do rakouského Zistersdorfu či do připravované spalovny v Mělníku.

Skládka odpadu. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

S tímto nápadem přišlo před několika měsíci Sdružení obcí Vysočiny (SOV), a to kvůli zákazu skládkování, který začne platit v roce 2024. Předtím, než se však obce pustí do nákladné investice – budování překladišť, chtějí zástupci obcí znát priority státu při nakládání s odpady. „Současný stav legislativní nejistoty neumožňuje obcím připravovat dlouhodobé investiční projekty, kterými by dokázaly v horizontu příštích desetiletí řádně řešit nakládání s odpady v zájmu občanů a životního prostředí. Varujeme před tím, aby se neopakovalo selhání státu jako v případě podpory a regulace obnovitelných zdrojů před více než deseti lety," stojí v dopise primátora Jihlavy Rudolfa Chloupka adresovaného ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi. Jak uvádí jihlavský primátor, současný stav, kdy nejsou státem stanovena jasná pravidla pro nakládání s odpady, nahrává lobbistickým zájmům některých podnikatelských subjektů. Starostové z Vysočiny se bojí především toho, že by spalování odpadu v okolních spalovnách mohlo vyjít hodně draho, takže by lidem mohly i několikanásobně vzrůst poplatky za odpady. „Avizované změny jako ukončení skládkování a s tím spojené zvyšování skládkovacího poplatku se budou dotýkat nejen rozpočtů obcí, ale hlavně kapes našich občanů, jejichž zájmy máme povinnost hájit," řekla Marie Černá, místostarostka Třebíče odpovědná za oblast odpadového hospodářství a členka předsednictva SOV. Starostové žádají, aby ministerstvo problém nepřehlíželo a předložilo do Poslanecké sněmovny dlouho odkládaný zákon o odpadech. Legislativní nejistota podle SOV komplikuje obcím a městům tvorbu vlastních plánů odpadového hospodářství. „Odpady nejsou tématem pro jedno volební období. Lidé na radnicích už nyní potřebují připravovat opatření a investice, které mají dlouhodobý přesah. Je nutné postavit základ, na kterém mohou obce vybudovat efektivní a dlouhodobě udržitelné systémy," vyjádřil se k novele zákona o odpadech senátor za jihlavský senátní volební obvod Miloš Vystrčil. K žádosti o novou legislativu se připojila města a obce z celé Vysočiny. Zájem o vybudování překladišť vyjádřili v minulosti na Jihlavsku kromě Jihlavy i zástupci Telče, Batelova a Luk nad Jihlavou. Dále Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velká Bíteš a další obecní samosprávy. „Nová legislativa by měla říci, že navazující republikové a krajské plány odpadového hospodářství budou obsahovat také plány rozmístění zařízení pro nakládání se zbytkovým komunálním odpadem. Pak tento dokument skutečně obcím pomůže," popsal požadavek na nový zákon místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl. IVANA HOLZBAUEROVÁ

Autor: Redakce