Stavba obchvatu Velkého Beranova může začít příští rok

Jihlava – Se stavbou obchvatu Velkého Beranova u Jihlavy plánuje Kraj Vysočina začít v příštím roce. Nová část silnice druhé třídy bude měřit 4,2 kilometru, obci pomůže od husté dopravy proudící mezi Jihlavou a nájezdem na dálnici D1 a také na Velké Meziříčí.

Obchvat. Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Denně tímto směrem projede více než deset tisíc vozidel," vypočítal náměstek vysočinského hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD) po zasedání krajské rady.

Radní Kraje Vysočina vybrali v úterý na svém zasedání firmu, která pro tuto novou část páteřní komunikace číslo 602 zpracuje projektovou dokumentaci. Jde o zakázku za 4,6 milionu korun. Kraj také ještě musí vykoupit potřebné pozemky. Náklady na samotný obchvat se předpokládají do čtyř set milionů korun. Jde o jednu z největších investic, na niž by chtěl kraj čerpat evropské dotace v období do roku 2020.

„Pro Velký Beranov s 1 300 obyvateli je stavba obchvatu životně důležitá. Zvýší se bezpečnost chodců, především žáků místní školy, protože podél základní školy vede veškerá silniční doprava," řekl starosta Jan Plevčík. Největší problémy jsou v Beranově při uzavírkách na dálnici. „A ty jsou pořád," podotkl Plevčík.

Nehody a omezení na největší dopravní tepně v České republice totiž svádí dopravu právě přes Velký Beranov. Plánovaný obchvat takovému zatížení výrazně uleví.

Obchvat podle kraje zklidní dopravu v obci a zároveň zkrátí trasu aut z Jihlavy na D1. Na silnici 602 směrem od Jihlavy bude obchvat začínat vlevo za odbočkou na Malý Beranov. „Nová silnice obejde Nové Domky a Velký Beranov, v místě křížení se silnicí II/353 vznikne kruhová křižovatka," doplnil pro úplnost Novotný.

Na krajských silnicích Vysočiny byl naposledy obchvat dokončen v roce 2015, týkal se vsi Příseka na silnici II/405 mezi Jihlavou a Třebíčí. Stavba stála 167 milionů korun.

Obchvat Velkého Beranova bude podle údajů kraje složitější kvůli budování mostů, jichž bude pět. Obsahovat bude také protihlukové stěny.

VĚRA STEJSKALOVÁ