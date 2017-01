Štefánikova kasárna padnou, vzniká Rezidence Vrchlického

Jihlava – Kasárenské objekty na rohu jihlavských ulic Vrchlického a 17. listopadu budou letos zbourány. Chátrající historické budovy blízko středu krajského města nahradí nový bytový areál s názvem Rezidence Vrchlického.

Proti přestavbě bývalých Štefánikových kasáren v Jihlavě na rohu Štefánikova náměstí a Vrchlického ulice se v roce 2015 objevil nápis od anonymních aktivistů, kteří nesouhlasili s přestavbou kasáren na byty. Foto: Deník/archiv

Investorem a developerem projektu je akciová společnost PSJ, která areál vlastní. Teprve minulý rok v prosinci, po více než dvou letech, firma završila zdlouhavý proces a získala pravomocné územní rozhodnutí na stavbu. Stavební povolení pro výstavbu bytů chce sehnat pro druhé čtvrtletí letošního roku. Po jeho získání ihned zahájí výstavbu.

„V první fázi vyrostou v ulici 17. listopadu dva bytové domy, které se optimálně přizpůsobí stávající zástavbě," sdělil mluvčí firmy Miroslav Fuks. Projekt v první fázi počítá se třiceti byty velikosti 1+kk až 4+kk s půdorysnou plochou od 26 do 120 metrů čtverečních.

MODERNÍ BYDLENÍ

Developer slibuje, že efektivně využije plochu nových bytů. „Zákazníci nebudou kupovat zbytečně velké společné chodby," řekl Fuks.

Obytné místnosti nového rezidenčního bydlení budou navrženy tak, aby byly dostatečně prosvětlené. Počítá se i s prostorem pro vestavěné skříně. Každý byt bude disponovat terasou, balkonem nebo předzahrádkou.

Rezidenční domy propojí v podzemním podlaží společné garáže s dostatečným počtem parkovacích stání. Na střeše garáží bude vysázena zeleň a vytvoří se zde tak pobytové místo pro setkávání a odpočinek obyvatelů.

Počítá se také s bezbariérovým přístupem do domů. Vybudovány budou sklepy a kočárkárny. Všechna podlaží budou propojena výtahem.

Developer zatím nezveřejnil návrhy a ani vizualizaci areálu či bytů Rezidence Vrchlického. Prozatím také není známo, kdy přesně by se mohli noví majitelé do bytů nastěhovat. „Zatím ještě nemám aktuální informace o termínu, kdy v budoucnu by mohla být výstavba dokončena," poznamenal Fuks.

Proti bourání kasáren se v roce 2015 v Jihlavě ozývala řada hlasů. Demolici jihlavský magistrát povolil na konci roku 2014. S tím, že chátrající budova nemá významnou historickou hodnotu.



Firma PSJ původně zvažovala rekonstrukci, kvůli velmi špatnému technickému stavu nakonec zvolila radikální řešení. Návrh nového bytového komplexu prošel řadou úprav a změn, a to i v souvislosti s připomínkami veřejnosti.

Demolici bývalých kasáren v roce 2014 posvětil odbor územního plánování jihlavského magistrátu.

„Žádnou mimořádnou historickou nebo architektonickou hodnotu v tomto případě nespatřuji. Stav budov je špatný, dispoziční řešení také nevyhovuje. Budovy jsou významné spíše z hlediska historických událostí. Projekt výstavby je solidní. Investor udělal řadu ústupků, vyšel vstříc stížnostem sousedů. Například došlo k výraznému snížení pater," zdůvodnil vedoucí odboru Tomáš Lakomý.

Demolice vadila Spolku pro starou Jihlavu. Ten proti zbourání bývalých kasáren protestoval. Se zbouráním nesouhlasil ani spisovatel Martin Herzán.

ZUZANA RODOVÁ