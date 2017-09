Stonařovští pomáhají. Rodina přišla o maminku

Stonařov - Rodina Romana Wittka ze Stonařova se dostala do situace, kterou by nechtěl nikdo zažít. Před několika týdny mu zemřela manželka, která podlehla zhoubnému nádoru mozku. Zůstal tak se svými dcerami, Izabelou a Vanesou sám. Aby toho nebylo málo, tak jeho mladší dcera Izabela, které jsou čtyři roky, se už rok léčí s akutní leukémií. Městys Stonařov se proto rozhodl, že rodině zřídí transparentní účet, na který budou moci lidé přispívat libovolnou částkou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Anna Sotolářová

Městys se tak rozhodl poté, co ho lidé začali bombardovat dotazy, jak mohou rodině pomoci. „Tatínek musel odejít z práce, aby se o dcery mohl starat. Přišel tak o výrazný zdroj příjmů. V minulých dnech nás proto kontaktovali občané, že by rádi Romanovi finančně pomohli. Rada městyse proto zřídila pro účely veřejné sbírky transparentní účet,“ uvedl místostarosta Stonařova Ivan Šulc. Spuštěný bbyl v pátek 15. září. Fungovat by měl prozatím půl roku - až do 15. března.

Malá Izabelka musí nyní dodržovat přísná hygienická opatření. Následky leukémie si nese dosud, trápí ji epileptické záchvaty. „Pravidelně proto kromě chemoterapeutik a léků na ředění krve bere také léky na epilepsii. Celá rodina musí dodržovat přísná pravidla na hygienu a čistotu. Do toho mají rozestavěný dům,“ dodal Šulc.



Na nově zřízený účet 4976702379/0800 může posílat peníze každý. Zároveň bude mezi dalšími transparentními účty dostupný na internetu tak, aby se každý mohl podívat, co se s penězi děje. Kdo chce, může peníze složit v hotovosti v kanceláři městyse. Dále probíhá i materiální sbírka, kterou zajišťuje Lenka Hájková ze Stonařova.