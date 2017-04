Strážníci budou online. Přímo z ulice zkontrolují dokumenty

Jihlava – S mobilem v ruce a lepší kamerou na klopě budou lidé potkávat městské strážníky v ulicích krajského města Vysočiny. Zastupitelé totiž tento týden schválili finance na zakoupení moderního informačního systému a také osobních minikamer.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Do budoucna chtějí mít strážníci pod kamerovým dohledem i více dětských hřišť.

Už desátým rokem nosí městští strážníci minikamery na svých uniformách. Jejich záznamy slouží jako důkazní materiály, které chrání nejen obyvatele, ale také je samotné. „Strážníci je zapínají při komunikaci s občany. Nepotřebné záznamy ihned smažou. Ty, co zaznamenají přestupek, má k dispozici pouze policie," vysvětlil ředitel Městské policie Jihlava Jan Frenc.

Záznamy rovněž umožňují předcházet případným bezdůvodným stížnostem, protože lze snadno doložit, jak daná situace opravdu probíhala.

Nový moderní informační systém městským strážníkům umožní dělat věci, které dříve nemohli. „Policisté budou moci pracovat online přímo z ulice," prozradil největší plus nového systému Frenc. Odpadne jim tak zdlouhavá práce v kanceláři. Data, která naberou v terénu, nebudou muset potom zdlouhavě přepisovat do počítače. Z ulice se během několika sekund připojí do centrálního systému. Díky moderní aplikaci tak strážníci ihned zjistí a zaznamenají potřebné informace. Být online jim navíc přinese i to, že o nich vedení stále bude vědět, tedy i to, kde se nacházejí.

V současné době strážníci používají systém starý přes dvacet let. „Několikrát se zlepšoval a aktualizoval, ale i přesto je už nevyhovující," dodal Frenc. Nový informační systém by měl začít fungovat od letošního října. „Čerpáme zkušenosti z ostatních měst. Zjišťujeme, jaké používají programy. Systém chceme vybrat do července na základě výběrového řízení," prozradil Frenc.

NA KNOFLÍKY HODIN DĚTI MAČKAJÍ ZBYTEČNĚ

Na svém dalším zasedání by městští zastupitelé měli projednávat schválení financí na pořízení několika kamer. Ty by měly hlídat nejen dětská hřiště ale i dopravní cvičiště. Velký problém totiž policie zaznamenává na dětském hřišti v lokalitě Český mlýn, kam jezdí až několikrát denně, ovšem zbytečně. Děti tam schválně mačkají tlačítko na bezpečnostních hodinách, kterým strážníky přivolají, jenomže děti hned utečou. „Umístění kamery by situaci vyřešilo," odůvodnil rozhodnutí Frenc.

Bezpečnostní hodiny se nacházejí na několika jihlavských hřištích. Dětem připomínají, nejen kolik je hodin, ale jejich součástí je rovněž přístroj s tlačítkem, kterým si mohou v případě nouze přivolat policejní hlídku nebo zdravotnickou záchrannou službu. Na hřištích, mimo

Český mlýn, hodiny hlídají kamery a policisté tak vidí, zda se opravdu něco stalo, nebo jestli jde o hloupou dětskou hru.

ZUZANA RODOVÁ