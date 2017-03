Strážníci: Na cyklostezce dáváme pokuty jen pejskařům

Jihlava – Běžci, kteří se pohybují na cyklostezce podél řeky Jihlavy na ulici Romana Havelky v krajském městě, si stěžují, že jsou napomínáni městskými strážníky. Podle některých došlo už i na pokuty.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Kateřina Březinová, která tudy běhá, na sociální síti uvedla, že strážník na kole nedávno vybíral pokuty v úseku cyklostezky od odbočky k prodejně Mountfield. Městští policisté oponují, že pokuty vybírají pouze od lidí, kteří tudy chodí se psy a nemají je uvázané.

Sama Březinová prý pokutu nedostala, ale byla napomenuta, že běží na části, která je určena pouze pro cyklisty. „Bylo to v úseku u hřiště na plážový volejbal u akvaparku Vodní ráj," doplnila Kateřina Březinová.

V těch místech se totiž cyklostezka rozděluje. Pruh pro cyklisty vede kolem řeky, chodci by dále měli pokračovat po dlážděném povrchu, který kopíruje plot Vodního ráje.

Ředitel městských strážníků Jan Frenc na dotaz, zda strážníci pokutují chodce a běžce na cyklostezce u Českého mlýna uvedl, že je to nesmysl. „Na této konkrétní cyklostezce je navíc na velké ceduli desatero, které popisuje, jakým způsobem se mají cyklisté a chodci na cyklostezce chovat a jak být k sobě ohleduplní," uvedl Frenc s tím, že městská policie pokuty běžcům nedává.

Jedním dechem ale Frenc dodal, že se to netýká lidí, kteří s sebou mají psa a nechají ho běhat takzvaně navolno. „Pokud s sebou někdo bere pejska a nemá ho uvázaného, v takovém případě udělení pokuty nevylučuji. Toto strážníci kontrolují. V minulosti se takto dostal do problému například bývalý primátor, kterému se do cesty připletl volně pobíhající pes," uvedl příklad ředitel Frenc.

V případě, že je cyklostezka označena obrázkem jízdního kola v modrém poli, je toto místo vyhrazeno pouze cyklistům, sportovcům na kolečkových bruslích, lyžařům na kolečkových lyžích a podobně sportovně vybavených. Chodci a běžci sem nemohou.

To se týká i maminek s kočárky. Na smíšené cyklostezky, označené modrou značkou s jízdních kolem i chodcem, mohou obě skupiny. Předpokladem však je, že se k sobě budou navzájem chovat ohleduplně.