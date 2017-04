Stromořadí u útulku padlo. Proč? Ptají se lidé

Jihlava – Stromy u silnice navazující na Telečskou ulici a vedoucí do jihlavské části Pístov, poblíž městského útulku pro psy, jsou minulostí. Padly kvůli tomu, že kolidují s rekonstrukcí silnice, která se tam chystá.

Devět stromů šlo k zemi. Za padlé stromy budou v průběhu příštího roku vysázeny nové. Foto: Deník/Jana Kodysová

„Jedná se o rekonstrukci povrchu silnice, která jev současné době v místě růstu stromů tvořená dlážděným povrchem. Při rekonstrukci se bude měnit současný povrch za asfaltový, přičemž je nutné odkrýt svrchní vrstvy silnice," uvedl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Všechny stromy rostlyv krajnici nebo v těsné blízkosti silnice. Při opravě silnice by došlo k poškození kořenových systémů stromu, což by mohlo být nebezpečné například pro projíždějící řidiče či chodce. „Stromy byly ve zhoršeném zdravotním stavu se sníženou vitalitou, estetickou hodnotou a poměrně krátkodobou perspektivou," dovysvětlil Radek Tulis.

Do správního řízení o kácení se přihlásil Český svaz ochránců přírody Jihlava. Ten se pozastavil nad tím, že se nejprve řešil projekt a poté možné kácení stromů. To se nelíbí celé řadě obyvatel, kteří místo znají. Například se nezamlouvá ani některým lidem bydlícím na sídlišti U Hřbitova, protože alej tvořila i určitou hlukovou bariéru. „Kácet, to je jediné, co ve městě umí. Ale opravdu stromy nešlo ponechat?" zeptal se na sociální síti František Bureš u fotografie pokácených stromů.

Podle radnice se rekonstrukce silnice bez pokácení neobejde. „Nejde uskutečnit stavbu a zároveň dřeviny zachovat bez poškození. Proto úřad pokácení povolil a také uložil náhradnívýsadbu," dodal Tulis.

Za devět pokácených stromů musí radnice vysázet třicet nových. Protože ale není možné tolik stromů vysadit na stávajícím místě, uskuteční se náhradní výsadba i na jiných pozemcích ve vlastnictví města Jihlavy, poblíž místa kácení. „Výsadba stromů bude dál od vozovky až za příkop tak, aby v budoucnu stromy nepůsobily problémy s bezpečností silničního provozu," poukázal Tulis.

Proti rozhodnutí o kácení se žádný účastník řízení neodvolal, proto bylo možné stromy pokácet. Náhradní výsadba musí být hotova do konce listopadu příštího roku.