Studenti podpořili Šatník. Vysbírali několik pytlů

Jihlava – Studenti Gymnázia Jihlava podpořili humpolecké centrum Šatník. Že mladým lidem rozhodně není lhostejné jejich okolí, dokazuje projekt studentů jihlavského gymnázia.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Při každoroční velké poradě školního parlamentu totiž jednohlasně schválili návrh na uspořádání sbírky oblečení pro dobročinné účely. Zhruba tři týdny se ve škole schraňovaly kousky ze skříní školáků, které nakonec putovaly do Střediska charitní pomoci v Humpolci, takzvaného Šatníku, působícího při Oblastní charitě Havlíčkův Brod.

Projekt s oficiálním názvem Sbírka použitého ošacení pro dobročinné účely dostali na starosti dva studenti – Matyáš Krejčí a jeho spolužačka Karolína Nováčková. „Hned na začátku jsme si rozdělili práci. Já jsem navrhl plakáty, které jsme následně vyvěsili v prostorách naší školy, a také jsem zorganizoval odvoz oblečení. Kája zase vše domluvila s vedením školy, o sbírce informovala studenty gymnázia a sháněla úložné prostory. Asi po třech týdnech jsme sbírku úspěšně ukončili a rozhodli se nasbírané oblečení darovat vaší organizaci," popsal Matyáš

Krejčí. Nezapomněl podotknout, že velký dík za pomoc s odvozem pytlů vybraného oblečení do Humpolce patří rodičům.

PŘEKVAPENÍ

Vedoucí střediska charitní pomoci Lenka Hložková byla iniciativou jihlavských studentů velice mile překvapena. „Moc nás těší, že mladí lidé myslí na to, jak by mohli být užiteční pro druhé, a uvažují o tom, jak by jejich oblečení, které už nenosí, mohlo být ještě smysluplně využito. Děkujeme jim za to," vzkázala Lenka Hložková.

Pracovnice Šatníku darované oblečení roztřídí. Část věnují lidem v nouzi a část nabídnou ke koupi široké veřejnosti přímo ve středisku, přičemž výtěžek z prodeje poputuje na podporu činností Oblastní charity Havlíčkův Brod.