Studentka míří do Oxfordu. Hlavní je nemít strach, říká

Jihlava – Měsíc před podáním přihlášky na prestižní Oxfordskou univerzitu byla maturantka Tereza Maláčová z Gymnázia Jihlava rozhodnutá, že ji nepošle. Rozmyslela si to.

Maturantka Tereza Maláčová z Gymnázia Jihlava.Foto: Deník/archiv

Prošla výběrovým řízením a teď se jí začíná plnit její velký sen. Na Oxfordu bude studovat bakalářský trojobor: politiku, filozofii a ekonomii.

Co vás vedlo k tomu, podat přihlášku na zahraniční univerzitu?

Do zahraničí mne táhne především angličtina, která mně nadchnula, ale není to jen jazykem. Líbí se mi anglická kultura, příroda, architektura a nátura Angličanů. Do Anglie jsem se zamilovala už ve čtrnácti letech, kdy jsem se tam poprvé podívala. Po navštívení této země jsem si vytvořila malý sen, že zde jednou budu studovat. Vypadá to, že se mi to snad splní. Stačí jenom odmaturovat a mít tři jedničky.

To znamená, že to nemáte ještě stoprocentně jisté?

Od Oxfordu jsem dostala limit mít tři jedničky u maturity a jazykový certifikát z angličtiny. Budu maturovat z českého a anglického jazyka, z matematiky a z fyziky. Může se stát cokoli, ale doufám, že se mi to podaří. Tím nejtěžším, přijímacím řízením, jsem už prošla.

A co obnáší přijímací proces? Odlišuje se od českého?

Britský systém se liší se především tím, že je centrální a nemá klasické přijímací zkoušky. Přes jeden centrální systém se uchazeč přihlašuje na jakoukoliv školu. Student si v přihlášce může vybrat až pět univerzit, na které by chtěl nastoupit. Pak musí napsat motivační dopis, který se pošle na školy a přiložit referenci od učitele. Zároveň musí vyplnit předpokládané známky z maturity.



Co následuje potom?

Pro většinu škol je to všechno. Už jen čekáte, až se ozvou. Pro univerzity jako Oxford nebo Cambridge je to to ale složitější. Studenti musí ještě napsat přijímací zkoušku pro svůj obor. Já jsem psala něco podobného testům studijních předpokladů, jelikož se neočekává, že studenti už mají nějaké širší znalosti z oborů politiky, filozofie nebo ekonomie. Závěrečnou částí je pohovor přímo v Oxfordu, na který je zvána zhruba polovina uchazečů na základě přihlášky a testů.

V Británii se za vysokoškolské studium platí. Na kolik vás vyjde jeden rok v Oxfordu?

Rok studia se pohybuje kolem tří set tisíc korun. Britská vláda nabízí domácím studentům a studentům ze zemí Evropské unie půjčku. Ta se začíná splácet až ve chvíli, kdy absolventi vydělávají nad určitý limit. Pokud žijí v Británii, tak jejich plat musí být kolem šedesáti tisíc korun měsíčně. Když žijí a pracují v Česku, pohybuje se minimální nutná mzda někde nad pětačtyřiceti tisíci korunami měsíčně. Vysokoškoláci se v Anglii sice zadluží, ale exekuce a podobné postihy jim díky tomuto systému nehrozí. Po třiceti letech se navíc nesplacená částka nuluje. Je to úplně jiný systém, než máme my.



A jak budete bydlet?

Musím bydlet na koleji, Oxford ani jinou možnost studentům prvního ročníku nedává. Výše částky za ubytování a za jídlo bude podobná školnému. Proto jsem začala hledat potencionální sponzory, kteří by mi pomohli financovat mé budoucí výdaje na živobytí. Zkusím přihlášky na různé stipendijní programy a nadace, které nabízejí českým vysokoškolákům v zahraničí finanční podporu. Doufám, že mi to vyjde, pokud ne, budou mě finančně podporovat rodiče a děda, bez kterého bych o možnosti studia v zahraničí ani nemohla uvažovat.



Co plánujete dělat ve volném čase v Oxfordu?

Bojím se, že volného času tam moc mít nebudu. Co vím, tak Oxford je plný různých sportovních klubů a týmů. Vysokoškoláci chodí také na kroužky, kde debatují, hrají hry, nebo se zabývají uměním. Pokud si z nich nevyberu, tak si prý mohu založit vlastní. Ráda bych se také podívala po okolí.



Máte nějakou radu pro středoškoláky, kteří pomýšlí na studium v Británii?

Nebát se to zkusit. Měsíc před uzávěrem přihlášek jsem si byla jistá, že přihlášku zrovna na Oxford nepodám. Myslela jsem si, že to nemá cenu. Je potřeba se nakopnout a neříkat si, že to nepůjde. Přijímací proces v Británii není zas tak složitý. Navíc za pět přihlášek se zaplatí v přepočtu asi jen devět set korun. Co vím, tak v České republice se za jednu přihlášku platí kolem pěti set. Důležité také je hlídat si termíny. V Británii se začíná s přijímáním na vysoké školy o dost dříve. Uzávěrka přihlášek na Oxford a Cambridge je už 15. října.



A jak si vylepšit angličtinu?

Číst, dívat se na seriály a poslouchat rádio. Já jsem měla štěstí, že jsem se na gymnáziu naučila správné základy. Mám dobrou paní učitelku, která ve mně vzbudila zájem o angličtinu.

ZUZANA RODOVÁ