Světla na kruhovém objezdu na Pávovské už zůstanou

Jihlava – Vytížený kruhový objezd na Pávovské ulici v Jihlavě poblíž průmyslové zóny řídí v exponovaných časech už od loňského léta semafory.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ty se podle odboru dopravy jihlavského magistrátu natolik osvědčily, že se už brzy stanou pevnou součástí křižovatky. Opatření vyjde zhruba na dva miliony korun bez DPH.

Podle projektové dokumentace budou semafory osazeny na všech čtyřech výjezdech z kruhového objezdu. Doplní je videodetekce, která bude vyhodnocovat kolony aut.

„Jde o snímač, který zaznamená délku kolony a systém pak údaj vyhodnotí a upraví délku, po kterou je sepnutý patřičný světelný signál na semaforu pro pokud možno co nejplynulejší průjezd," uvedl k návrhu mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis. Zároveň budou semafory zapojeny do systému preference vozidel městské hromadné dopravy, který pouští přednostně autobusy a trolejbusy městské dopravy.

K neobvyklému provizornímu řešení, tedy k semaforům na kruhovém objezdu, přistoupilo loni město po jednání s firmou Bosch Diesel. V exponovaných časech, kdy se ve firmách Bosch Diesel a Automotive Lighting střídají směry, vyjíždělo z průmyslové zóny několik desítek aut, která postupně ucpávala dopravu ke kruhovému objezdu a k mimoúrovňové křižovatce na dálniční přivaděč. Do června loňského roku tomu ulevoval dočasně otevřený starý sjezd z Pávova, ten ale musel být uzavřen.

V praxi to vypadá následovně. Nájezd na kruhový objezd v Pávovské ulici ve dvou směrech brzdí semafory. A to od městských částí Heroltice a Bedřichov. Na nich se v určitém intervalu střídají pouze dvě barvy – a to červená a oranžová. Ve směru z průmyslové zóny Pávov a od mimoúrovňové křižovatky světla nejsou, tudíž tento směr má volno vždy.

Když má zelenou směr od Heroltic, zastaví se směr od Bedřichova, a naopak. „Že naskočí červená poznáme podle toho, že mezi oranžovou začne červená krátce problikávat, než se rozsvítí," vypozoroval řidič Jakub Bína, který místem jezdí téměř každý den.

Podle Aleny Kottové, vedoucí odboru rozvoje města, budou při trvalém řešení světla na všech ramenech kruhového objezdu. Tedy ze směrů od firem Bosch a Automotive a na nájezdu z přivaděče. „To kvůli tomu, abychom mohli systém napojit na preferenci městské hromadné dopravy," vysvětlila Kottová.

Semafory budou fungovat opět pouze v časech, kdy končí směny v přilehlých velkých firmách, a to mezi šestou a sedmou ranní, druhou a třetí hodinou odpoledne a desátou a jedenáctou večerní.

V současné době magistrát vypisuje výběrové řízení na dodavatele nového světelného systému. Hotovo by mělo být do léta.