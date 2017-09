Ta volnost je k nezaplacení, říká o létání s dronem Matěj Hink

Hodice – Před pár lety o nich nikdo moc nevěděl. V současné době ale zažívají obrovský boom. Filmaři je využívají k natáčení dokumentů, sociální sítě jsou plné fotek a videí, které s nimi pořídili jejich majitelé. V některých zemích už dokonce doručují jídlo, pití nebo zásilky. V budoucnosti by mohly být skvělými pomocníky třeba při dopravních nehodách. Řeč je o dronech, které nad našimi hlavami létají stále častěji.

Určitě jste se s nimi také už potkali. Pořídit si dron dnes může vlastně úplně každý. Ne každý ale ví, že s nimi nelze dělat úplně všechno, že existují jistá pravidla a zákazy. Létání s dronem se nějakou dobu věnuje také Matěj Hink z Hodic. Jak sám říká, volnost ve vzduchu při létání s dronem je k nezaplacení a člověk jako bonus získá nový a neobvyklý pohled na úplně běžné věci. A o své zážitky se pak prostřednictvím fotek a videí rád podělí s ostatními.



Jak tě napadlo pořídit si dron?

Vzniklo to úplně jednoduše. V práci jsme před třemi lety objednávali nový fotoaparát a jako dárek k tomu byl malý dron. Začal jsem s ním létat a opravdu hodně mě to začalo bavit a zajímat. Už v minulosti jsem měl rád RC autíčka a podobně. Přeci jen, drony jsou nejlepší, ve vzduchu je totiž větší volnost a zábava.



Kolik dronů teď máš. A pořídíš si další?

Momentálně mám čtyři drony. Dva jsou opravdu jen hračky pro děti za pár stovek. Dále mám jednoho FPV drona na závodění a jednoho dražšího drona. Pro běžného uživatele je na opravdu vysoké úrovni, fotí skvělé fotky a videa a dokáže létat i úplně sám. O koupi dalších zatím neuvažuji, jelikož zrovna nedávno jsem šel o úroveň výš a pořídil jsem si Mavic od DJI. Počkám si až na Mavic 2, který doufám nevyjde moc brzo. Technologie u dronů jde bohužel dopředu obrovskou rychlostí, a tak se nový model objeví rok co rok.

Protože mohou získat nový a neobvyklý pohled na úplně běžné věci. Navíc ta volnost ve vzduchu, ta je k nezaplacení. Mě na tom nejvíce baví právě ty neopakovatelné pohledy, a taky to, že mohu svoje fotky sdílet na sociální síti a podělit se tak s ostatními o tento skvělý vzdušný zážitek. Fotografie se dají samozřejmě nejrůzněji upravovat a vylepšovat. Mrkněte na Facebooku na Letecká fotografie - Vysočina - Experimental Arts.Podle toho, na co se zaměřujete a co od toho očekáváte. Pokud chcete závodit, tak to není tolik nákladné. Vcelku slušné vybavení se dá pořídit okolo 10 tisíc korun s tím, že nakoupíte komponenty na sestavení závodního dronu. Potom si připadáte, jako kdybyste seděli v kokpitu dronu a závodili ve stylu Hvězdných válek (smích). Ovšem horší je to časově. Mezi modeláři se říká, že na každé tři hodiny ve vzduchu připadá dvacet hodin v dílně. Tyto závodní drony vyžadují neustálou péči a většinou si je lidé staví doma sami. Pokud se zaměříte na foto a video pro standardní účely a máte to jako hobby, kvalitnější dron se pohybuje v cenových relacích okolo 18 tisíc. S dražším dronem už většinou získáte jen o zlomek lepší obraz a fotky, ale oproti tomu je tam zase velký skok v bezpečnosti a dosahu vysílačky. Problém ovšem je, pokud chcete získaný materiál používat ke komerčním účelům. Na to je potřeba licence, která vyjde přibližně na 20 tisíc korun.Já jsem prozatím hobík. Fotím rekreačně a svoje fotky sdílím pouze na své stránce na sociální síti jen tak pro radost. Do budoucna ale plánuji licenci. Jinak momentálně tak trochu vzniká válka mezi hobíky a profíky. Regulace jsou pro obě strany stejné, ale profík je musí dodržovat opravdu striktně. Problémem je potom člověk, který si koupí dron, nenastuduje si pravidla a rizika a létá, jak se mu zachce. To potom logicky může vést k dalšímu zpřísnění pravidel. Což by potom bylo pro všechny špatné, protože už teď jsou pravidla vcelku přísná. Já osobně, než jsem pořídil větší dron (Phantom), tak jsem kompletně nastudoval veškerá pravidla pro létání s bezpilotním letounem. A nyní se snažím o jakousi edukaci neznalých a lidí, co vědomě porušují pravidla.Zákony v České republice jsou celkem přísné, ale můžeme být rádi, že to není jako například v Rakousku. Tam není vůbec možné létat s kamerou na palubě jako hobík. Jinak bych to shrnul asi takto: samozřejmě nesmíte nikomu narušovat soukromí, a také nikoho ohrožovat, takže nelétat nad infrastrukturou. Pilot by měl mít dron "na dohled" a pořád s ním udržovat vizuální kontakt, což je dle mé zkušenosti maximálně 300 metrů daleko. Řízení přes živý náhled nepřipadá v úvahu. Také je omezená maximální výška, aby nedošlo ke střetu s jiným létajícím prostředkem. Existují nějaké bezletové zóny, také se nesmí létat nad chráněnými krajinnými oblastmi. Pilot by měl mít vždy souhlas s majitelem objektu, pokud chce natáčet hrad, kostel a podobně. Pokud se třeba nesmí létat nad Zelenou horou ve Žďáru nad Sázavou, je to na přání vlastníka. A já jako hobík nesmím používat materiál ke komerčním účelům a nesmím je dělat za peníze.

Máš nějaké zajímavé místo, které jsi v poslední době natáčel a fotil z výšky?

Například opuštěný lom Kavex u Řásné, dále depo v Telči za bývalým interiérem anebo taková Míchova skála na Javořici nabídla nečekaný zážitek. Většina běžných míst je totiž z ptačí perspektivy neokoukaná. Je to opravdu nový pohled, který dřív bylo možné vidět jen při přeletu letadla, balonu a podobně.



Doporučil bys lidem, aby si dron pořídili?

Pro děti je to určitě skvělá hračka, samozřejmě mám na mysli obyčejný maličký dron. Poloprofesionální dron - jako mám já - je vhodný pro lidi, kteří rádi fotí nebo natáčejí videa. Určitě bych pozemním fotografům doporučil si vyzkoušet i leteckou fotografii. Pokud by měl někdo zájem, rád mu dron předvedu. Pokud má někdo rád vysokou rychlost a závodění, tak právě závody dronů zažívají obrovský boom, a já si myslím, že je to sport budoucnosti.



Je těžké dron ovládat?

Dron se ovládá opravdu snadno. Nedá se to vůbec srovnat například s vrtulníkem, se kterým se opravdu musí člověk naučit manipulovat. S dronem zvládne létat úplně každý za pár hodin. A čím dražší dron, tím lepší ovládání a systémy, které případné chyby pilota "zahladí". Stále ale musíme být obezřetní, i když se řízení naučíme opravdu dobře.

Můžeš ještě upřesnit, kolik taková zábava stojí?

Závodní drony, které se staví doma a doplňují o další komponenty, vyjdou okolo deseti tisíc korun. Poloprofesionální drony pro focení a video se podle typu a modelu pohybují od 10 do 45 tisíc. Já osobně mám dron Mavic PRO, který se dá sehnat za 32 tisíc. Profesionální drony začínají potom na 60 tisících a mohou stát i několik milionů. Mají mnoho využití, kromě filmování například můžete na dron přidělat termokameru.



Proč se létaní s dronem teď tolik rozmohlo?

Lidi to baví a zajímá, navíc to má mnoho využití. Myslím, že do budoucna budou drony úplně všude. Například použití dronu namísto pátracího vrtulníku je mnohonásobně levnější. Také jsem viděl koncept zdravotního dronu, který se dokázal dostat k nehodě rychleji než sanitka a zprostředkoval operátorovi živý náhled situace. Některé drony také unesou velkou váhu, a proto se plánuje je využít k rozvážení zásilek. Líbí se mi, že už teď se drony využívají k rozvážení jídla. Také existuje jedna pláž, kde vám dron doručí pití až pod nos. Zajímavé určitě je, že se drony využívaly k práškování polí. (smích)