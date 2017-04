Tatínci byli soutěživější než maminky. S kočárky nevydrželi jen rychleji jít

Jihlava - Pavlína Šťastná z Jihlavy byla před mateřskou dovolenou neustále v pohybu. Když ale přišlo na svět její první dítě, zjistila, že už jí na sport nezbývá tolik času jako dříve. S tím se však nechtěla smířit, a tak začala hledat, jak skloubit mateřství se sportem. Objevila strollering. Zjednodušeně řečeno se jedná o cvičení s kočárkem.

V Jihlavě si o víkendu zasoutěžili nejen rodiče a prarodiče. Na start se postavily i děti. Foto: Deník/ Ivana Holzbauerová

„Dostala jsem se k tomu úplně náhodou. Před mateřskou jsem hodně sportovala, a když se mi narodilo dítě, tak jsem nemohla, protože jsem neměla hlídání. Měla jsem ale v povědomí, že nějaké cvičení s kočárky existuje, tak jsem to zadala do vyhledávače a vyskočil mi strollering. Druhý den jsem jela na kurz a do čtrnácti dnů jsem v Jihlavě předcvičovala," popsala Šťastná na závodech ve strolleringu, které se konaly včera v Jihlavě v amfiteátru Heulos.

Letošní ročník závodů s kočárky se v krajském městě uskutečnil počtvrté. Jak by si ale mnozí mohli myslet, nejednalo se pouze o závody maminek a už vůbec ne o závody v běhu. Závodníci, kterými byli také tatínci a prarodiče, nesměli běžet, ale jít takzvanou sportovní chůzí. „Je to záměrně chůze a ne běh. Právě chůze je totiž základem všech lekcí strolleringu. Druhá věc je pak bezpečnost," vysvětlila Pavlína Šťastná.

Některým tatínkům s kočárky však chůze dělala malý problém. Jak se včera ukázalo, tatínci jsou zřejmě o něco soutěživější než maminky, a tak občas i trochu popoběhli. Diskvalifikace však čekala opravu jen ty, kteří trasu dlouhou sto kroků proběhli celou. Dráhu si mohly projet také starší děti, které už z kočárků vyrostly. Zazávodily si například na kolech, koloběžkách i odrážedlech.

Pavlína Šťastná předcvičuje strollering v Jihlavě čtvrtým rokem. Cvičící maminky mohou lidé zahlédnout například ve Smetanových sadech u Horáckého zimního stadionu, nebo v areálu Český mlýn v Jihlavě.

red„Ze začátku jsem chodila s letáky, aby se maminky o cvičení dozvěděly. Teď už to ale jde samo. Na lekce chodí průměrně deset maminek," usmála se Šťastná. Některé maminky si cvičení natolik oblíbily, že na něj chodí i po tom, co jim dítě z kočárku vyroste. „Stane se i to, že děti jsou ve školce a maminky si přijdou zacvičit. Nebo přijdou s dětmi na odrážedlech. Dá se to tedy cvičit i bez kočárku," poznamenala lektorka strolleringu.

Strollering je kardiocvičení. Maminky s kočárkem dělají například různé výpady, poskoky, úkroky a podobně. Cvičení má napomoci ženám dostat se po porodu znovu do lepší fyzické kondice.