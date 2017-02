Telečskou a Wolkerovu ulici na jaře rozkopou

Jihlava – Vypadá už spíše jako tankodrom než silnice, přitom po ní denně projedou stovky aut.

Řeč je o Telečské ulici vedoucí do jihlavské městské části Pístov. Ulice je dlážděná kostkami a už několik let se hovoří o záměru vyměnit kostky za tišší asfalt. Jihlavská radnice se však dlouho nemohla s krajem dohodnout, čí silnice vlastně je. Začátkem tohoto roku však zástupci města a kraje dospěli k finální dohodě.

Ulici opraví společně a kopat začnou letos. Rekonstrukce čeká i Wolkerovu ulici.

OD KRAJNICI KE KRAJNICI

„Bude to společná akce kraje a města. Řešíme, co komu přísluší, aby zbudoval. Ve většině případů je to jasné – chodníky, osvětlení, kanalizace je určitě města, povrchy komunikací, tedy samotná silnice, jsou krajské," uvedl primátor města Rudolf Chloupek (ČSSD).

„S trochou nadsázky se dá říci, že kraj začne krajnicí a skončí krajnicí a všechno ostatní bude na městě," podotkl k jednání se zástupci kraje náměstek primátora pro územní rozvoj Radek Popelka (ANO).

Radnice zaplatí i parkovací stání a kraj opravu mostu přes Koželužský potok. „Předpoklad zahájení je květen červen tohoto roku," poznamenal Chloupek. Vše by mělo být hotovo koncem příštího roku. Výběrové řízení na firmu, která práce provede, bude dělat kraj.

Zástupci města v budoucnu počítají s propojením Telečské ulice s ulicí U Hřbitova, která navazuje na Seifertovu. I tu čeká rekonstrukce, dojít k ní má v roce 2018, případně 2019. „Zmíněné akce jsou záměrně naplánovány do několika kroků, aby se v jednom čase nezastavil provoz na všech ulicích a komunikacích v této části města," dodal mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Propojením těchto dvou ulic chce město snížit zatížení Telečské ulice, a zároveň tak řidiči nebudou muset objíždět část města, když budou chtít jet od Ústředního hřbitova směrem na Jihlavu-Pístov.

IVANA HOLZBAUEROVÁ