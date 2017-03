Tepláčky pro onkoláčky pomáhají malým dětem

Jihlava – Ušít tepláčkya pomoct tak dětem, které bojují s rakovinou. To je cíl akce Tepláčky pro onkoláčky. Ta se koná od včerejška až do 12. března v kavárně Royal Café a také v Bezlepkové pekárně v areálu Březinky v Jihlavě.

„Onkologicky nemocné děti často trpí vedlejším účinkem léčby, zažívacími potížemi a potřebují tak několikrát za den měnit tepláčky," popsala pořadatelka akce Jitka Ficková.

Tepláčky pro onkoláčky mají tak po finanční stránce ulehčit situaci rodinám v této nelehké životní situaci. „Chceme jim vyjádřit podporu aspoň tímto způsobem," říká Ficková, která je zároveň zakladatelkou neziskové organizace Maják – svítí pro vás, z.s.

První část projektu byl únorový workshop. „Zde se nás sešlo devět holek. Šily jsme a učily šít kalhoty ty, které to neuměly. Nyní se chystáme na hlavní část, týdenní šití tepláčků ve stejné sestavě s tím, že kdo bude z veřejnosti chtít, může se přidat nebo třeba přinést látky či rovnou tepláčky," vysvětlila Ficková, kterou těší, že má projekt úspěchi za hranicemi regionu.

„Připojili se k nám i lidé ve Velkém Meziříčí nebo v Brně. Tam to pojali jako jednodenní workshop. A potěšila nás odezva veřejnosti. Nedávno přijel pár ze Znojma a dovezl námšicí stroj," podotkla organizátorka, podle které by na konci akce mohla být připravena k předání asi tisícovka tepláčků. „Nyní jich máme našito čtyři stovky, v jiných městech, která se k nám přidala, přes tři stovky a onkologicky nemocným dětem jsme předali tři desítky. Tepláčky poputují do všech osmi oddělení dětské onkologie v Česku," dodala pořadatelka.