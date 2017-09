Topná sezona začala dříve. Na dřevo lidé čekají

Jihlava – Horké léto se na počátku v září rovnou proměnilo v pravý podzim se sychravým počasím a studenými teplotami. Kdo ještě nemá zásoby tuhého paliva na zimu, měl by si pospíšit. To stejné platí také u pravidelné kontroly komínů. Podle předpovědi počasí totiž není jisté, jestli očekáváné babí léto ještě vůbec přijde.

Topivo na zimu. Ilustrační fotoFoto: Archiv VLP

„Tenhle týden je teplotně podprůměrný, srážky jsou také slabší. Není to zkrátka žádná sláva,“ zhodnotil dobrovolný pozorovatel počasí Českého hydrometeorologického ústavu Petr Janoušek z Jihlavy. Proto už na mnoha místech zahájili topnou sezónu.

Ti, kdo si nedělali zásoby tuhého paliva po celý rok, si teď na dodávku budou muset počkat. „Největší zájem lidé mají o technologicky sušené palivové dřevo ze sušárny. Jeho největší výhodou je, že se s ním dá zatopit ihned,“ uvedl Jan Peterka z firmy ZZN Jihlava. Díky okamžité možnosti využití tak odpadá nutnost domácího sušení ve vlastních prostorách. Na dovoz tohoto paliva si ale podle Peterky zájemci počkají dva měsíce.



„Nacházíme se uprostřed sezóny a jsme totálně vyprodaní. Největší poptávka je od srpna do října,“ dodal Peterka s tím, že oproti loňskému roku se zájem o dřevo zvýšil zhruba o dvacet procent. Cena palivového dřeva závisí na typu topiva a také na tom, zda je štípané.



Už několik let jde nejvíce na odbyt uhlí typu Ořech 2. Zejména proto, že je vhodné do kotlů s automatickým provozem. Lidé si topící zařízení, které přikládá samo, velmi oblíbili. „Uhlí je možné stále objednávat, většinou ho dodáme zhruba do týdne,“ sdělil František Viktorin, který se mimo jiné živí dodávkou paliv. Cena Ořechu 2 se pohybuje od necelých dvou stovek až ke čtyřem stovkám za metrický cent.



Například v Jihlavských kotelnách už lidem na sídlištích přitápějí, pokud ale průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí na více než třináct stupňů Celsia, vytápění přeruší.



S počátkem topné sezóny souvisí také pravidelná kontrola komínů. „Právě máme nejvíc práce. Pokud přijedu do vesnice, jsem schopný za den zkontrolovat deset až patnáct komínů,“ řekl kominík Daniel Schrek z Vysočiny. Pokud majitelé domů nyní požádají o kominické služby, na prometení si musí počkat dva až tři týdny. „Nejvíce dá zabrat vložkování, které se provádí, pokud komín nevyhovuje nebo jako preventivní bezpečnostní opatření. Zabere to klidně celé dopoledne,“ podotkl Schrek. Podle něj jsou lidé, kteří volají pravidelně a chtějí mít komín v pořádku. Pořád se ale najdou tací, co s pozváním kominíka otálejí a situaci řeší, až když se něco stane.