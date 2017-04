Trať do Polné chtějí prodat

Dobronín, Polná – Je to už několik let, kdy na dráze mezi Dobronínem a Polnou projel poslední vlak. Trať zarůstá plevelem, železniční pražce hnijí a na část tratě už není možné vjet. Vlakové spojení v minulosti zaniklo kvůli tomu, že spoje byly málo využívané.

Kraj proto nechce ani po letech nechat spoje obnovit, a tak se začalo hovořit o tom, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce trať prodat.

„Ano, trať je na seznamu určených k prodeji. Veřejná soutěž bude vyhlášena nejdříve v průběhu května," informoval mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Přibližnou cenu však zatím zveřejňovat nechtěl.

Polenští už v minulosti projevili zájem o obnovu tratě. Chtěli dokonce založit spolek pro obnovu polenské lokálky. Ten se však nakonec sešel pouze jednou. Nadšenci, kteří by rádi, aby lokálka znovu ožila, nebyli totiž schopni nalézt investora, který by koleje opravil.

Trať dlouhá 5,6 kilometru je z části využívaná, a to z Dobronína až na vlečku průmyslového areálu, tedy zhruba 3,2 kilometru. Tento úsek využívají firmy sídlící v průmyslovém areálu. Od něj až do Polné je pak dráha nesjízdná.

V minulosti se Illiaš vyjádřil, že oprava dva kilometry dlouhé trati by mohla stát téměř dvacet milionů korun. Kdyby tedy chtěl kupující trať zprovoznit, musel by investovat statisíce korun za odkup a další miliony za opravu trati.

Pokud by se SŽDC nepodařilo trať prodat, je možné, že ji bezplatně nabídne Polné. Vedení Polné v minulosti usilovalo o obnovení trati. Samo by ji ale zpravovat nechtělo. „Je to spíš můj názor, neprojednávali jsme to na zastupitelstvu, ale myslím, že Polná odkup trati řešit nebude. Město tu není od toho, aby dělalo dopravu," podotkl starosta Polné Jindřich Skočdopole (Nezávislí pro Polnou). Ten označil záměr SŽDC dráhu z Dobronína do Polné prodat za z jeho pohledu zcela nekoncepční.

Starostu Dobronína Ivana Sehnala odprodej tratě nepřekvapil. „Mluví se o tom už dlouho," podotkl. Podle něj by z Dobronína do Polné velká poptávka po vlakové dopravě nebyla. „Maximálně na výlety do Polné," dodal Sehnal.

Dle Vladimíra Novotného, který je náměstkem hejtmana Kraje Vysočina a zároveň předseda správní rady SŽDC, je odprodej trati pouze jednou z možností. „Mapuje se, v jakém stavu trať je, ale zatím nikdo trať k prodeji nenabídl a nejsou ani stanovené podmínky, takže je to ve fázi spekulací," řekl Novotný (ČSSD).

SŽDC prodává tratě, u kterých není poptávka po objednání dopravy. „V praxi se většinou jedná o pět let. U takových tratí není reálný předpoklad obnovení provozu, a jsou tedy zbytné," vysvětlil mluvčí SŽDC.

Kupující tratě by musel splnit i jednu podmínku. „Musí se zavázat, že po dobu pěti let kdykoliv umožní provozování dopravy ve veřejném závazku, například na objednávku kraje," uvedl Illiaš. Zda to však znamená, že musí být celá trať provozuschopná, nedodal.

S vedením firem v průmyslovém areálu u Dobronína, které by mohly mít možná zájem o odkup tratě, se včera Deníku nepodařilo spojit.

