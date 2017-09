Trať do Polné se prodávat nebude. V plánu jsou teď opravy

Polná – Druhý zářijový víkend patří v Polné vyhlášené mrkvancové pouti. Ještě před několika lety byl její součástí i oblíbený pouťový vláček, který do města během víkendu přivezl a odvezl stovky lidí. Jenže kvůli havarijnímu stavu části trati město o svou atrakci v roce 2012 přišlo. Teď místním opět svitla naděje, že by se tradice pouťových jízd mohla do Polné časem vrátit.

Zhruba dvoukilometrový úsek od Dobronína do Polné je v dezolátním stavu. Opravy budou finančně náročné.Foto: Zdeněk Beránek

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) totiž aktuálně plánuje, že se koleje opraví a provoz se opět obnoví, nejdříve to bude v roce 2018. Ještě na jaře to ale vypadalo úplně jinak. SŽDC chtěla trať z Dobronína do Polné, která je zčásti stále v provozu pro nákladní dopravu, prodat. Pak by byl osud celé trati hodně nejistý. Ke změně však došlo poté, co se do celé věci vložili Polenští.

„Zmíněná trať byla připravena k prodeji. Nebyl zde dlouhodobý příslib objednatele regionální dopravy, tedy Kraje Vysočina, na objednávku regionálních spojů. Kraj i nadále nepředpokládá v následujících pěti letech objednávku drážní dopravy na této trati. Nicméně zástupci Polné prostřednictvím starosty požádali SŽDC o obnovení neprovozované části trati a deklarovali zájem provozování víkendových nostalgických jízd či jízd při příležitosti různých kulturních akcí s výhledem budoucí pravidelné dopravy. S ohledem na aktuální žádost jsme prodej uvedené trati zastavili a jednáme o obnovení provozu,“ potvrdila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.



Dobrá zpráva Polenské potěšila, podle starosty je to stále ale jen malý posun k lepšímu. „Několikrát jsem s vedením SŽDC komunikoval. To, že se prodej podařilo zastavit, je pro nás určitě úspěch. Jinak se ale celkově ta situace vlastně vůbec nemění už několik let. Důležitá je hlavně reálná oprava trati,“ sdělil polenský starosta Jindřich Skočdopole.

Trať z Dobronína do Polné zůstává částečně v provozu. Ve 3,5 kilometru dlouhém úseku z Dobronína po vlečku ACHP v tamní průmyslové zóně pravidelně jezdí nákladní doprava. Zbylý úsek od vlečky do Polné, který měří přes dva kilometry, je dlouhodobě nevyužívaný a pro svůj špatný technický stav už několik let nesjízdný.



SŽDC v současné době zajišťuje zpracování projektové dokumentace k realizaci opravy. Zároveň zařadila opravu uvedené části trati do Plánu oprav a údržby 2018. „V případě schválení našeho návrhu příslušnými orgány SŽDC a Státního fondu dopravní infrastruktury zahájíme práce na přípravě realizace,“ doplnila Šubová.



Pravidelný provoz osobní dopravy na železnici mezi Dobronínem a Polnou skončil v roce 1982. Poté tudy jezdily už jen nákladní vlaky. „I to ale časem skončilo a na konečnou do Polné mířily už jen příležitostné vlaky v době konání kulturních akcí. Pravidelně jezdilo několik párů vlaků na Mrkvancovou pouť - v sobotu i v neděli. Vlaky mezi Dobronínem a Polnou vozily velké množství lidí,“ zavzpomínal Zdeněk Beránek z Věžnice, který patří k příznivcům obnovení provozu na polenské trati.



Vše trvalo do roku 2011. Poslední pouťový vlak v roce 2012 už nepřijel, i když byl uveden v jízdním řádu. Nedostal povolení právě kvůli stavu kolejí. Začala výluka, která trvá několik let.