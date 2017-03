Trojice dětí zabila plameňáka v jihlavské zoo, druhý útok přežil

Jihlava - Nevšední a brutální útok museli řešit policisté v jihlavské zoologické zahradě, kde v pátek trojice malých chlapců zaútočila na zdejší plameňáky. Jeden ze dvou opeřenců na následky zranění pošel, druhý je pohmožděný.

Trojici dětí ve věku od šesti do deseti let se podařilo dostat do krytého prostoru jihlavské zoologické zahrady věnovanému plameňákům. Na ně děti následně zaútočily. Klacky a kameny bezcitně ubily jednoho z nejlepších samců, druhý opeřenec skončil s pohmožděninami. Zvířeti, které uhynulo, útočníci přerazili nohu. Zlomená kost pak přeťala cévy a plameňák vykrvácel. „Jednalo se o jednoho z našich nejlepších samců, otce nejméně osmi vzorně odchovaných mláďat," komentoval situaci zaměstnanec zoologické zahrady Richard Viduna na sociální síti. Škodu je odhadnuta na několik desítek tisíc korun.

„Tento týden byl opravdu strašný, alespoň z pohledu zvířat v zoo. Zabitý nosorožec kvůli rohu ve Francii, krokodýl v Tunisu, plameňák u nás. Kromě nosorožce zvířata zahynula z lidského rozmaru," okomentoval situaci mluvčí jihlavské zoologické zahrady Martin Maláč.

Dětem se podařilo uniknout zadním vchodem, avšak po chvíli byli všichni tři výtržníci dopadeni. Podle mluvčího jihlavské zoo zadržení chlapci neprojevovali žádnou lítost.

Případ nyní vyšetřují státní policisté. Není vyloučeno, že se o rodiče dětí budou zajímat úřady.