Ubitý plameňák: Není to první případ v zoo

Ubitý plameňák z jihlavské zoo pocházel přímo z Afriky. Byl vychováván u lidí, odděleně od divokých rodičů. V Jihlavě žil od roku 2001 a od té doby byl prokazatelně otcem osmi mláďat.

Bezmoc. Pracovníky jihlavské zoologické zahrady a veřejnost šokoval incident, při kterém tři malí kluci zaútočili na plameňáky. Jedno zvíře útok nepřežilo. Foto: Zoo Jihlava/Richard Viduna

„Možná jich ale bylo více, pouze je vychovávaly jiné páry," uvedl mluvčí Zoo Jihlava Martin Maláč. Šlo tedy o šestnáctileté zvíře s velkými zkušenostmi, co se odchovu mláďat týče.

„Vzhledem k tomu, že se plameňáci běžně dožívají třiceti až čtyřiceti let, tak to byl mladý pták. Nejstarší plameňáci v lidské péči se dožívají až osmdesáti let," popsal dále Maláč.

Plameňáci jsou velice křehcí a plaší ptáci. „Nadneseně by se dalo říci, že když je zahnaný do kouta, tak umírá skoro na stres. Tudíž si na ně každý troufne," poznamenal mluvčí. Podle něj na plameňáky útočí především slaboši.

„Na silné ptáky s velkými zobáky a křídly, kteří by se člověku postavili, si výtržníci netroufnou, proto to odnášejí právě plameňáci," hledal důvody útoků na tyto ptáky Maláč.

V jihlavské zoologické zahradě to totiž není první případ, kdy se oběťmi útoku stali právě plameňáci. Podle Maláče je poslední případ již jejich třetím napadením.

V roce 2004 někdo zabil plameňáka tyčí či prutem přes hrazení a mluvčí připomněl i rok 2012. „Tehdy někdo také ukamenoval plameňáka přes hrazení. Tuším, že to bylo z návštěvnické trasy či vyhlídky," řekl.