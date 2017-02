Učeň z Jihlavy vyhrál v Polsku soutěž s účesem na karneval

Jihlava – Když se dnes sedmnáctiletý student Filip Komárek před dvěma lety rozhodoval, co půjde studovat po základní škole, kadeřník byl pro něj jasnou volbou.

Úspěch v zahraničí. Modelem stála Filipu Komárkovi Jolana Opatrná, kterou oblékli studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školy z Jihlavy – Helenína. Na soutěž Filipa vybrala jako jediného studenta ze třídy jeho učitelka.Foto: Archiv školy

Dnes je ve druhém ročníku a má za sebou například kadeřnickou soutěž v Rakousku, ale i velký úspěch v zahraniční soutěži v polském Brzegu, kde si před několika dny vyčesal první místo se svým účesem v kategorii karneval. A to v konkurenci s osmnácti soutěžícími z dalších šesti polských škol. Modelem mu byla Jolana Opatrná, kterou oblékli studenti ze Střední uměleckoprůmyslové školyz Jihlavy – Helenína.

„Před soutěží jsem si účes zkoušel vytvořit asi šestkrát, sedmkrát. S Jolanou ale asi dvakrát. Na všechny soutěže se ale studenti připravují dopředu," řekl Filip s tím, že záleží hlavně na studentovi, kolik času soutěži věnuje. Podle Filipa byly nejhorší začátky, kdy účes dělal poprvé. „Ale čím vícekrát si to člověk zkusí, tím je to lepší. Při té samotné soutěži pak ale taky záleží i na nervozitě," zhodnotil Filip.

TRUMFL HOLKY

Na soutěž Filipa vybrala jako jediného studenta ze třídy jeho učitelka. Mladý kadeřník pochází ze Stáje, studuje ale na sloučené škole Obchodní akademie, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Jihlavě. Filipova třída čítá třicet žáků a pouze tři z nich jsou chlapci. Na dotaz, co Filip říká na to, že trumfl i všechny holky kadeřnice ve třídě, odpověděl skromně. „No, jsem rád, že jsem se mohl soutěže zúčastnit a že to takto dopadlo."

Nápad, že by Filip mohl jít studovat právě na kadeřníka, mu vnukla jeho matka, které už na základní škole barvil vlasy. A protože nejdřív neměl představu, na jakou jít školu, a měl strach z přijímacích zkoušek, kývl na učiliště. Podle svých slov toho nelituje.

A že Filip Komárek zvolil dobře, potvrzuje i zájem jeho okolí. Běžně už stříhá a barví členy své rodiny i známé. To se mu hodí, zvláště když si má sehnat model do školy, aby si ho učitelé otestovali, čemu se naučil. „Lanařím příbuzné nebo kámoše a většinou jdou," prohodil Filip. Své matce střihá a barví vlasy běžně. Snaží se lidem i poradit, co by jim slušelo. „V tomhle záleží na typu člověka i na jeho postavěa tvaru obličeje," vyjmenoval.

Kvůli volbě učebního oboru, který bývá často vnímán jako dívčí, se ale Filip setkal i s posměchem. „To ale neřeším. Ať si každý myslí, co chce," usoudil.

Filipův sen je si jednou otevřít své vlastní kadeřnické studio. Předtím by si však rád ještě udělal nástavbu pro vlasovou kosmetiku. Uvažuje ale i nad oborem podnikání, vizážista či výjezdem do zahraničí. Že ale zůstane poté v oboru, je už dnes pevně rozhodnutý.

Na podzim loňského roku se zúčastnil i soutěže Haidresser Open 2016 v Rakousku. Svůj um předvedl v kategorii pánský střih. Letos se soutěž bude konat v listopadu Jihlavě a Filip by se jí rád opět zúčastnil. Tentokrát se ale chystá na účes buď svatební, nebo vyjadřující čtyři roční období.

IVANA HOLZBAUEROVÁ