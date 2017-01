Ústředním tématem debaty o Sídlišti I se stalo parkování

Jihlava – Na jedenáct set padesát bytů kolem pěti set parkovacích míst.

Velký zájem. Diskuse o revitalizaci jihlavského Sídliště I se zúčastnilo kolem osmdesáti lidí. Ti pak ve skupinách hodnotili pozitiva a negativa návrhu revitalizace. Foto: Deník/Ivana Holzbauerová

Tolik prostoru k odstavení auta je na jednom z nejstarších sídlišť v Jihlavě – Sídlišti I, ve kterém se nachází i základní škola E. Rošického, plavecký bazén a opodál i fotbalový stadion. Svá auta proto na sídlišti nechávají i návštěvníci těchto zařízení. Možná i proto se parkování stalo ústředním tématem úterní diskuse o revitalizaci sídliště. Padl zde i návrh na zrušení parkování před bazénem či vytvoření modrých parkovacích zón. Debaty se zúčastnilo kolem osmdesáti obyvatel sídliště.

„V našem návrhu jsme počet parkovacích míst zvedli na 855. Dá se jít i na vyšší počet, ale to je nutné zvážit, aby celé sídliště nevypadalo jako jedno velké parkoviště," uvedl na začátku diskuse architekt Petr Brožek, jenž se svým návrhem revitalizace sídliště zvítězil v architektonické soutěži, kterou pořádala jihlavská radnice. Brožkův projekt však není definitivní, bude se ještě upravovat podle zpětné vazby místních.

Podnět na zvýšení počtu parkovacích míst většina účastníků debaty uvítala a snažila se nalézt i další možnosti pro navýšení. Našli se však i jeho odpůrci. „Myslím, že lidé se ve městě obejdou i bez auta a nejsem zastáncem toho, aby se počet parkovacích míst na sídlišti navyšoval. Nevidím důvod, proč by se mělo proměnit v parkoviště," vyjádřil svůj názor účastník debaty Miloslav Tvrdý, který si před nedávnem na Sídlišti I koupil byt.

Aby se sídliště skutečně neproměnilo v odstavné plochy pro auta, mezi nimiž budou stát domy, navrhl architekt přívětivé řešení. Například podél Hamerníkovy i Erbenovy ulice by nechal vysázet stromy, mezi nimiž by byla vždy dvě volná místa pro auta. „Ulice by se daly protkat zatravněnými ostrůvky se stromy i keři," zmínil Brožek.

Padl i návrh vytvořit krytá parkoviště ve svahu mezi bytovými domy. „To je třeba jediný kopec, kde se dá v zimě sáňkovat. Proč tam dělat parkoviště?" zaznělo při prezentaci z davu. Dopravu před školou by v revitalizovaném sídlišti měly zklidnit zpomalovací prahy a kolem silnic by mohly vzniknout i cyklopruhy.

Architekt nadnesl i možnost propojení ulice Vrchlického s ulicí Pavlovovou. Ta se však ukázala jako sporný bod. Část obyvatel by propojení uvítala, protože by odlehčilo dalším částem sídliště, na druhé straně by ale zhoustl provoz v Pavlovově ulici, což se nelíbí jejím obyvatelům.

Po představení návrhu revitalizace diskutovali přítomní v několika skupinách o jeho úskalích.

„Tématem byla i úprava vnitrobloků, která by podle místních měla být spíše jemná – doplnění laviček, přidání menšího množství herních prvků a zachování přírodního charakteru," komentovala výsledky debaty architektka Tereza Kafková. Ta má na jihlavském magistrátě v kompetenci veřejná prostranství.

Kopat se na Sídlišti I jen tak nezačne. Známá ještě zdaleka není finální studie ani rozpočet.

„Jednotlivé kroky by se dělaly postupně. Do konce tohoto roku chceme podle připomínek občanů udělat návrh, ale ten budeme ještě znovu veřejně konzultovat s obyvateli jednotlivých částí sídliště," uvedl náměstek primátora pro rozvoj města Radek Popelka (ANO).

Úterní diskuse byla jedním z pěti setkání zástupců radnice s obyvateli ohledně územního rozvoje města. Další je na pořadu ve středu 25. ledna a bude se týkat lokality Na Bělidle.

Diskuse se uskuteční v 17.30 v gotickém sále radnice, ne v Jihlavanu, jak původně radnice avizovala. Architekti Na Bělidle navrhují výstavbu převážně rodinných domků.

IVANA HOLZBAUEROVÁ