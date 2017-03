Útok hokejového fanouška nebo náhodný vandal? Někdo poškodil vodárnu Mayerové

Jihlava – Neznámý vandal poničil vodárnu u domu první náměstkyně primátora Jihlavy Jany Mayerové (ANO). Škoda je odhadnuta na padesát tisíc korun. Radnice se domnívá, že nešlo o vandalismus náhodného kolemjdoucího, ale o útok na rodinu Mayerových.

Náměstkyně primátora Jana MayerováFoto: archiv Města Jihlavy

Útok může podle radnice i manželů Mayerových souviset s dlouho diskutovanou rekonstrukcí Horáckého zimního stadionu.

„Jestli v nás někdo chtěl poničením vodárny vyvolat pocit strachu, tak se mu to samozřejmě povedlo. Z tohoto zdroje bereme vodu a v domě s námi žijí i naše malé děti. Jestli nás tímto činem někdo chtěl motivovat k zadlužení města kvůli stadionu, tak mohu ujistit, že efekt je naprosto opačný. Jihlava potřebuje dát stamiliony korun i do mnoha jiných oblastí," vyjádřila se k věci Mayerová.

Manželé Mayerovi jsou v posledních týdnech terčem nevybíravé kritiky a vulgárních nadávek a výhružek ze strany obvykle anonymních hokejových fanoušků. Proto si Mayerová i její manžel Daniel (ANO), který je radní města, vysvětlují poničení vodárny jako další útok. Nejde navíc o jediné poškození majetku rodiny. V posledních týdnech někdo už potřetí rozbil jejich okna a minulý týden před jejich domem někdo zničil světlo s pohybovým čidlem.

„Obávám se, že jsme terčem útoků proto, že lidem nelžeme, a po letech vágních prohlášení o dostatku peněz jsme jako první schopni lidem v Jihlavě popravdě říct, že město prostě nemá dostatek prostředků na stadion, a že si tu někdo nemůže vytrucovat velkou hračku," řekl Mayer.

Mayer má na starosti vytvoření dlouhodobého finančního plánu města, ve kterém má být zahrnut právě i stadion. „Z materiálu je už před dokončením patrné, že z vlastních zdrojů si město nemůže dovolit uvolnit na nový stadion tolik peněz, kolik bylo v minulosti fanouškům hokeje slibováno. Bez podpory z dalších zdrojů je nový stadion fikcí, financování stadionu pouze z pokladny města by na mnoho let dopředu zastavilo nezbytné investice ve všech ostatních oblastech," vysvětlil mluvčí radnice Radek Tulis.

Poškození majetku Mayerových odsuzují další členové vedení města i jednatel hokejového klubu HC Dukla Jihlava Bedřich Ščerban. „Chci věřit a doufám, že pachatelem nebyl fanoušek Dukly. Je to podlé, ničemu to nepomůže, takové chování nepatří do této doby. Bojuji za důstojný hokejový stánek, který potřebuje Kraj Vysočina a město Jihlava. Bojuji argumenty, připomínáním minulosti, obhajováním současnosti a poukazováním na možnosti v budoucnosti. Vyzývám fanoušky hokeje, aby snahy o rekonstrukci stadionu podporovali, ale slušně a férově," zdůraznil Ščerban.

Vandal vodárnu poničil, když hrubou silou a s použitím nástrojů vnikl do betonového objektu s uzamknutým železným oplocením. Ve vodárně pak zničil čerpadlo, rozvody, poškodil elektroinstalaci a odkryl těžký betonový kryt studně. Voda je znečištěná smetím a Mayerovi se obávají i závažnějšího znečistění vody, proto nechají provést její rozbor.

Případ vyšetřuje policie. Ta ho však nechtěla více komentovat.