V aktivních zálohách armády chybí kuchaři i velitelé čet

Sedlec – Zatím nevelký je zájem o vstup do aktivní zálohy vrtulníkové základny nedaleko Náměště nad Oslavou. Tamní rota bojového zabezpečení čítá devadesát osm tabulkových míst a obsazena z toho není ani jedna šestina.

Příslušníci aktivních záloh se velkého mezinárodního cvičení Ample Strike, které hostila armádní základna na Třebíčsku, zúčastnili už loni. Letos si to zopakují. Foto: Deník/Kamil Černý

Rota vznikla na začátku letošního roku a tvoří ji dvě strážní a dále chemická a hospodářská četa.

Momentálně v ní chybí lidé na všech pozicích. Stále jsou volná místa pro skladníky, kuchaře i velitele čet.

„Mezi mladými je spousta zdravých lidí. Chtěl bych je vyzvat, aby do aktivních záloh vstoupili. Je to minimálně dobrá průprava do dalšího praktického života," řekl ředitel Krajského vojenského velitelství na Vysočině Jan Ňachaj.

Představitelé 22. vrtulníkové základny u Sedlece na Třebíčsku už pro případné zájemce o službu v aktivní záloze uspořádali náborový den. Absolvovalo ho čtyřicet lidí, včetně tří žen. Stavy se ale plní pomalu. „Na tabulkách roty máme patnáct záložáků, kteří se náborového dne rovněž zúčastnili," podotkla mluvčí základny Štěpánka Tříletá.

Většina účastníků náborového dne žije na Vysočině, jen pět dorazilo na sedleckou základnu z jiných krajů.

Všechny čekal bohatý program. Profesionální vojáci jim ukázali střeleckou, zdravotní, komunikační, topografickou i tělesnou stránku své služby. Zájemci si také prohlédli zázemí vojenského letiště.

Armáda má mít v roce 2025 pět tisíc příslušníků aktivních záloh. Na Vysočině jsou volná místa zaplněna asi z poloviny plánovaných stavů.

Vstup do služby s sebou nese výhody i povinnosti. Při absolvování alespoň jednoho cvičení za rok náleží záložákovi odměna ve výši až 18 tisíc korun. Jedno z těch letošních se uskuteční na základně u Náměště nad Oslavou. Konat se bude na přelomu srpna a září v rámci mezinárodního cvičení Ample Strike.