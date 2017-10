V hlavě už mám další projekt, portréty pro potěšení, říká fotograf z Jihlavy

Jihlava – Na začátku byla zvědavost a touha zkusit něco nového. Pak nastala ta správná chvíle a bylo rozhodnuto. Takhle nějak se před zhruba šesti lety Tomáš Kaser z Jihlavy dostal k fotografování. Začalo ho to hodně bavit.

Od té doby několikrát obměnil fotovýbavu. Zaznamenal stovky různých akcí a událostí, desítky závodů nebo ohňostrojů, krásy přírody kolem sebe, proměny krajiny i okamžiky všedního života. Má rád i urbex, tedy zachycení atmosféry v opuštěných stavbách.

Jeho snímky na Facebooku sleduje několik stovek lidí denně, svým letošním projektem 365 si získal mnoho fanoušků. Dosáhl taky dalšího úspěchu. Jeho fotografie zabodovaly i u odborníků, jsou totiž k vidění na nové výstavě Milujeme Jihlavu na Masarykově náměstí.



Co ty a focení? Jak ses k tomu dostal?

Asi v patnácti letech jsem jezdil po rally a obdivoval vždy ty fotografy u trati, jakou mají fotovýbavu. A toužil po tom, abych jednou něčeho takového dosáhl. Ale pořád to pro mě bylo nedostupné. Potom jsem se moc fotografování nevěnoval, měl jsem jen kompakt a většinou stejně ležel ve skříni. Ale asi před šesti lety jsem objevil v inzerci nabídku na zrcadlovku se základními objektivy. Během pár hodin bylo rozhodnuto a jel jsem si pro vysněnou fotovýbavu. Řekl jsem si, že to zkusím, jestli mě to začne bavit. Bavit mě to začalo, a tak z původní sestavy u mě už nezbylo nic. Postupně ji obměňuji za lepší a lepší.

Co všechno fotíš?

Snažím se být ve focení univerzální. Ono to sice moc nejde, protože každá fotografie má svoje, ale strašně rád zkouším nové věci. Takže fotím automobilové závody, svatby, ohňostroje, přírodu, lidi venku i v ateliéru, zvířata a vše možné okolo mě. Baví mě například i zkoušet jiné druhy sportu než jen autosport. Člověk si zase vyzkouší nové věci, a zda ho to baví, nebo ne. Svatbám jsem se ze začátku vyhýbal, je to obrovská zodpovědnost. Teď už jich mám odfoceno téměř třicet. Ještě jsem si pořídil dron, tak občas mám i nějakou fotografii z "ptačího pohledu". Začal mě ještě poslední dobou bavit urbex - podívat se do opuštěných staveb a pokusit se zachytit tu atmosféru, která tam na mě působí.

#clanek|3362612#



Jaké je tvoje nejoblíbenější téma?

Nejraději fotím automobilové závody. Auta miluji odmalička a vždy jsem toužil po tom, abych se jim dostal blíž. Nejdříve jsem fotil z diváckých míst. Potom jsem zkusil oslovit jeden motoristický web a nabídl jim fotografie, které se líbily. Navázali jsme spolupráci a od té doby už mám možnost dostat se blíž k trati. Je to pro mě obrovský relax. Ale i adrenalin, když je člověk tak blízko. Takže toto je pro mě srdcová záležitost. Navíc jsem se díky tomu seznámil s několika jezdci a zajímavými lidmi, navázal s nimi přátelství, z toho mám velkou radost.



Máš nějaký vzor, inspiraci?

Mám jich hodně, z každého odvětví nějakého fotografa/fotografku.



Sleduješ ostatní fotografy, amatérské i profesionální, a jejich práci?

Sleduji jak profesionální, tak amatérské, na Facebooku a Instagramu, české i zahraniční. Z automobilových sportů se mi moc líbí fotografie od Petra Frýby, fotí převážně závody 24 hodin a je to hodně inspirativní. Potom je mým oblíbencem ještě Marian Chytka, skvělý fotograf automobilových sportů. Z ostatních fotografických žánrů máme tady na Vysočině skvělé fotografy. Jejich práci taky sleduji a inspiruji se od nich. Nebo když najdu na sociálních sítích nějakou fotografii, třeba i od neznámého fotografa, snažím se přijít na to, jak ji vyfotil a přiblížit se jí.



Tvé fotky lidé mohou během října vidět na výstavě Milujeme Jihlavu na Masarykově náměstí. Vybrali si je organizátoři. To je pro amatérského fotografa celkem úspěch, ne? Už jsi někde takhle vystavoval?

Na výstavě mám nakonec dvě fotky – jmenují se Západ slunce nad řekou a Noční přivaděč. Mám z toho obrovskou radost. V soutěži se totiž objevila spousta skvělých snímků a do užšího výběru se probojovalo pět mých fotografií. Celkem jich bude vystaveno čtyřicet od různých autorů. Považuji to za úspěch už z důvodu, že fotografie hodnotí odborná porota a nezáleží na počtu hlasů přes internetové hlasování, což mě těší. Zatím jsem nikdy svoje fotografie nevystavoval, takže to bude moje premiéra.

Moc mě těší zájem lidí o moje fotografie. Moje facebooková stránka vznikla na začátku proto, abych svůj osobní profil neměl zaplněný veřejnými fotografiemi ze závodů a ze svateb. Bral jsem to pouze jako takový doplněk, ale k dnešnímu dni je na stránce přes 900 sledujících. Někteří jsou hodně aktivní a reagují na fotografie. To mě vždy potěší. Říkám si, že to, co dělám, není asi tak špatné. A nedělám to jen pro sebe. Přesně nevím, co potřebuje mít fotograf, aby zaujal, ale asi se mi to podařilo. Snažím se zaujmout různorodými fotografiemi, každému se líbí něco.Projekt 365 spočívá v tom, že bych měl každý den po dobu jednoho roku přidat jednu fotografii z daného dne. Měla by nějakým způsobem naznačovat, co fotograf v ten daný den zažil. K projektu mě přivedla fotografka, od které jsem kupoval jeden z mých fotoaparátů. Objevil jsem toto album na jejím facebookovém profilu, prolistoval všechny fotografie, přečetl si k nim příběhy a začal uvažovat o tom, že to zkusím. Chtěl jsem začít už dříve, ale vždy jsem si řekl, že to stejně asi nezvládnu.

A pak se to asi zlomilo…

Ale přišlo datum 1. ledna 2017 a já se do toho pustil. Během roku mě potkalo několik krizí, kdy jsem vážně nevěděl co fotit anebo to nezvládal časově. Ale vždy jsem to stihl, třeba i 5 minut před půlnocí (úsměv). Teď už se blíží konec roku, tak už to rozhodně nevzdám, když jsem došel tak daleko. Navíc jsem zjistil, že projekt zaujal hodně lidí. Sledují mě a fandí, což mě motivuje.

Už jsi vymyslel něco dalšího na příští rok?

Zjistil jsem, že se hodně líbí moje černobílé fotografie. Tak jsem uvažoval o projektu, kdy bych každý týden přidal jednu černobílou fotografii. Také mě napadlo, že bych vyrazil s foťákem do centra Jihlavy nebo do parku a oslovil lidi, zda jim mohu udělat fotografii. Prostě jen tak, bez příprav, portrét v parku pro potěšení (úsměv). V této oblasti si ještě moc nevěřím. Myslím, že by mi to pomohlo něco se naučit. A lidé by měli fotografie pro radost a zdarma. Ještě uvidím, co nakonec zrealizuji, ale plány nějaké mám.



Máš nějaký nesplněný sen, co se týče focení?

Chtěl bych si alespoň jednou v životě zafotit na Rally Dakar anebo na některém podniku mistrovství světa v rally. To je můj velký sen, zažít zase něco jiného. Také bych se rád podíval do Černobylu a nafotil, jak to tam teď vypadá.