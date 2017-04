V Hostěticích obnovují tradici hrkání

Hostětice – Malá vesnice u Telče se letos poprvé pustí do velikonočního hrkání. V obci žije asi 150 obyvatel a v posledních letech se zde narodilo poměrně dost dětí. Místní maminky se proto rozhodly, že se prastarého zvyku ujmou.

Hrkání.Foto: František Vondrák

„Ani nevím, jestli tu někdy taková tradice byla. Je nás tu celá řada těch, kteří jsme se do obce před lety přistěhovali, a protože tento krásný zvyk dodržují i v sousedních Častkovicích, tak jsme se rozhodli také přidat,“ uvedla zastupitelka Hostětic Ilona Ampapová, která patří mezi aktivní maminky.

V Hostěticích poslali informaci o hrkání občanům do schránek. „Počítáme, že se zapojí asi deset až patnáct dětí. Tak uvidíme, jak se nám to vydaří,“ s napětím sdělila Ampapová.

Poprvé půjde skupinka hrkat ve čtvrtek 13. dubna od 18 hodin. Sraz dětí bude vždy na začátku obce u takzvané váhy. V pátek vyjde skupinka hned třikrát. Poprvé v osm hodin ráno, dále v pravé poledne a naposledy v pátek v šest večer. V sobotu hrkání vyvrcholí opět v osm hodin ráno a potom ve 12 hodin bude následovat koledování.

Hrkání je prastarý zvyk, kdy od Zeleného čtvrtka, přes Velký pátek až do Bílé soboty přestávají v kostelích znít zvony, protože podle legendy odletěly do Říma a jejich zvonění nahrazují děti hlukem klapaček, hrkaček či řehtaček, s nimiž obchází vesnici. Chodí se ráno, v poledne a večer. Za to jsou děti v sobotu při poledním koledování odměněny vajíčky, sladkostmi či penězi, které si spravedlivě rozdělí všichni, kteří hrkají.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, který je spojený s umučením a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Je to doba znovuzrození přírody a konce zimy.