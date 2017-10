V Jeníkově o poštu nepřišli. Zajistila ji sama radnice

Jihlavsko - Stejně jako ve Vílanci nebo například v Dlouhé Brtnici se i ve Větrném Jeníkově rozhodli zachovat služby České pošty. Provozují zde ale od začátku týdne takzvanou Poštu Partner. Městys si vzal poštu pod svá křídla.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Jiří Řezník

„Ohlasy ze strany veřejnosti jsou kladné. Občané zejména oceňují zmodernizované prostory bývalé knihovny a také prodlouženou otevírací dobu. Dva dny v týdnu je pošta otevřena až do půl šesté večer,“ uvedla starostka Větrného Jeníkova Martina Lisová. Městys se po převzetí rozhodl, že původní prostory pošty v místním kulturním domě prodá a zainvestuje do rekonstrukce bývalé knihovny v zámku.

„Městys se vzhledem k narůstajícím nákladům na provoz prostoru České pošty rozhodl prodat zdejší sídlo pobočky, které se nacházelo v kulturním domě, a přestěhoval její pobočku do vhodných prostor bývalé knihovny v budově tamějšího zámku,“ vysvětlila starostka městyse Martina Lisová.

Větrný Jeníkov převzal služby České pošty poté, co byl upozorněn, že se již pro tento rok nachází na seznamu obcí, které byly doporučeny k provozování takzvané Pošty Partner. Ta už funguje v několika obcích na Jihlavsku, například ve Velkém Beranově, v Dolní Cerekvi, v Rohozné a v několika dalších.



Ve Vílanci se pobočka Pošty Partner dokonce nachází na tamější benzinové pumpě. Zde ji od 1. září ale provozuje soukromý provozovatel. „Zatím jsme nezaznamenali žádné ohlasy od obyvatel. Pro starší lidi je to samozřejmě novinka, ale na druhou stranu zůstaly zachovány všechny služby České pošty a všichni starší obyvatelé dostávají své důchody včas. Výhodou je i dlouhá otevírací doba, která je každý den do osmi hodin večer,“ uvedla starostka Vílance Lenka Pernová.

I ze stejného důvodu se Větrný Jeníkov rozhodl tuto službu převzít. Radnice chce, aby byla zajištěna jistota pro všechny občany, kteří služeb pošty využívají. A to i přesto, že bude ztrátová.

Na druhou stranu Česká pošta stále marně hledá provozovatele na svou pobočku v Mrákotíně. Městys za chod pošty být zodpovědný nechce. Důvodem nezájmu o provozování pošty je nejspíš nabízená smlouva od České pošty, která je údajně nevýhodná.

„Nelíbí se mi, že když někde něco nefunguje, tak se to automaticky přehazuje na obce, a tím se Česká pošta zbavuje zodpovědnosti," vyjádřil se starosta Mrákotína Miroslav Požár. Dodává ale, že na druhou stranu o poštu přijít nechce.



V roce 2016 se poštou Partner stalo celkem patnáct poboček České pošty na Vysočině. Dohromady jich je v tomto kraji devatenáct, v celé republice 239.