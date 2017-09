V Jihlavě bojují s holuby

Jihlava – Zálibou některých lidí v Jihlavě je krmení zvířat žijících volně ve městě. Pečivo hází kachnám do řeky nebo holubům na náměstí. Z toho ale nemají radost zaměstnanci jihlavského magistrátu, kteří se dlouhodobě město snaží tohoto ptactva zbavit.

Jihlavský magistrát se snaží zbavit přemnožených holubů.Foto: archiv jihlavského magistrátu

„Každoročně přicházejí na radnici lidé se stížnostmi na přemnožené holuby, kteří poškozují jejich majetek,“ podotkl mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.



Vedení města se proto snaží počet ptáků snížit a vynakládá na to statisíce korun. Metoda nasazení dravců nebyla úspěšná, někdo totiž poštolky postřílel dříve, než stihly holuby ulovit. „Nyní je v zimě odchytáváme do klecí nebo ještě předtím, než přijdou na svět jejich mláďata, necháváme vybírat hnízda,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková. Pomocí této techniky se podařilo populaci holubů v krajském městě snížit přibližně o 350 kusů, představitelé města za to zaplatili bezmála sto tisíc korun.



Podle Ruschkové mohou za přemnožení otravného ptactva hlavně nezajištěné prostory, kam se nedostanou jejich přirození nepřátelé. Majitelé často své půdy, haly a další nemovitosti před holuby nechrání či neumožňují přístup pro vybírání hnízd.



Řada ptáků je také nemocná a krmení často jen prodlužuje jejich trápení. „Za normálních okolností by nebyli schopni si obstarat potravu a přirozeně by hynuli. Krmením jsou sice dočasně posíleni, ale nevyléčí je to, ve skutečnosti to jen prodlužuje dobu, než uhynou,“ objasnila Ruschková. Krmení holubů lze podle zákona brát jako přestupek znečištění veřejného prostranství, pokutovat jej mohou i strážníci.