V Jihlavě se připravují na zápis do prvních tříd

Jihlava – Na jihlavských základních školách se chystají na zápisy do prvních tříd. Ty se uskuteční ve dnech 20. a 21. dubna 2017. Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava bude mít zápis pouze jeden den, a to v pátek 21. dubna.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Poprvé se také uskuteční zápis do třídy pro nadané děti na Základní škole Demlova.

„Zákonný zástupce je povinen přihlásit školou povinné dítě k zápisu do školy. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestý rok. To znamená, že povinnost dostavit se k zápisu do první třídy základní školy pro rok 2017/2018 se vztahuje na děti narozené od 1. září 2010 do 31. srpna 2011," uvedl vedoucí školského odboru jihlavského magistrátu Tomáš Koukal.

Na zápis se musí dostavit i děti, u kterých se předpokládá, že dostanou odklad školní docházky. Dítě je přijaté do školy, pod kterou spadá. To závisí na místě trvalého bydliště. „Rodiče mají právo vybrat si školu pro své dítě. Pokud si rodiče vyberou školu mimo spádovou oblast, mohou být z důvodu naplněné kapacity odmítnuti," dodal Koukal.

Letos poprvé mohou rodiče zapsat do třídy pro nadané děti. Na Základní škole Demlova 32 mohou přijít ve čtvrtek 20. dubna od 8 do 13 hodin, v pátek 21. dubna od 8 do 13 hodin. Rodiče s sebou musí mít mimo jiné psychologickou zprávu, která není stará více než rok, se závěrem, že se jedná o nadané dítě. Dále musí mít doporučení z mateřské školy. Žáci této třídy se budou učit v menším kolektivu. Žáci této třídy dostanou prostor pro tvořivost a respektování individuality a specifických potřeb žáků. Ve výuce se budou například učit psát písmem Comenia Script.