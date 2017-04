OBRAZEM: V Jihlavě zahájili soutěžní výstavu známek

Jihlava – V Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě jsou od včerejšího dne k vidění poštovní známky. Nejlepší vystavovatelé budou v průběhu akce oceněni.

Během včerejší vernisáže byl také představen tiskový list známek vydaný k šedesátiletému výročí od založení ZOO Jihlava. Autorem návrhu známek pro jihlavskou zoologickou zahradu je Vladimír Veselý, který se na včerejší vernisáži zájemcům také podepisoval.



Zájemci mohou výstavu v galerii na Masarykově náměstí zhlédnout až do 6. května. V ten den se také uskuteční celostátní setkání sběratelů s burzou známek. Výstava je přístupná každý den od 10 do 18 hodin, v sobotu 6. května pouze od 10 do 12 hodin.