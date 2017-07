V krajském městě budou policisté vážit kamiony

Jihlava – Konec přetíženým kamionům, které ničí silnice v krajském městě. Vedení jihlavské radnice totiž došla trpělivost. Od září tak na předem vybraném místě začnou policisté namátkově vážit kamiony. S měřením se však začne o trochu později, než se původně předpokládalo.

Vážení kamionů.Foto: DENÍK/ Josef Němec

„Vážení kamionů projíždějících skrz Jihlavu začne až v září. Musí se totiž nejprve stavebně upravit vybrané místo, kde policisté budou moct kamiony zastavovat a kontrolovat. Stanovisko k místu vážení dostal odbor dopravy od policie před měsícem,“ informoval o důvodech zpoždění vedoucí odboru dopravy Ján Tinka.



Vybrána byla dostatečně velká plocha v Pávovské ulici u průmyslové zóny. Tudy totiž často projíždějí kamiony. „K měření kamionu je potřeba asi čtyřicet metrů dlouhá rovina se sklonem maximálně čtyři stupně,“ doplnil Tinka. Stavbě se tam bude muset upravit vjezd a výjezd. Celý prostor se bude muset vybudovat tak, aby si zde kamiony neudělaly parkoviště.



Už v březnu o možnosti začít vážit kamiony hovořila poprvé náměstkyně primátora Jana Mayerová (ANO). „Destrukce silnic je po zimě obrovská. Můžou za to především přetížené kamiony,“ tehdy řekla Mayerová.



Město nejprve uvažovalo, že by si pořídilo vlastní váhy. Loni však Kraj Vysočina nakoupil pro policii mobilní váhy, které budou při vážení policisté v Pávovské ulici používat. Chybělo tak pouze vytipovat místo, kde by bylo vážení možné. „Řidiči kamionu ať si promyslí, zda budou přetížení či nikoliv,“ vzkazovala tehdy Mayerová.