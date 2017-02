V nemocnicích na Vysočině je málo lidí a moc práce

Vysočina – Nedostatek lidí. Moc práce, navíc spousta přesčasů. A za všechnu tu námahu málo peněz.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Tak to vypadalo podle naštvaných lékařů na sklonku roku v nemocnici v Novém Městě na Moravě. V jiných zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina sice nebylo – a není – až tak „horko", jako v ráji se však muži a ženy v bílých pláštích necítí prakticky nikde.

Především špatná personální situace v prosinci vygradovala natolik, že zhruba dvě třetiny lékařů novoměstské nemocnice vypovědělo dohody o pracovní činnosti – pokud jim nebudou zvýšeny platy a odměny za služby. Těsně před koncem roku si s krajem coby zřizovatelem lékaři dohodli vyšší odměny za služby, což ročně vyjde na sedm milionů korun navíc, takže nemuselo být přistoupeno ke směnnému provozu.

Situace tím ale vyřešená není. „Ze strany kraje nám byly přislíbeny pravidelné schůzky s primáři oddělení a zástupci lékařů, na kterých se budou řešit jednotlivé problémy, především špatná personální situace. Jedno setkání proběhlo, další je plánováno na březen," informoval předseda organizace Lékařského odborového klubu v novoměstské nemocnici a gynekolog Jan Greguš. „Nyní je na vedení nemocnice a kraje, aby v pokud možno nejkratší době personálně zajistily oddělení tak, aby byly dodrženy zákonné normy, a dále aby vyřešily další problémy, které plíživě vznikaly na jednotlivých odděleních. Na výsledek je jistě brzy, nicméně řešení či alespoň jasné návrhy lékaři očekávají v řádu několika měsíců," uvedl Greguš.

V nemocnici aktuálně hledají jedenáct lékařů – třeba na dětském, infekčním, rehabilitačním, chirurgickém radiologickém, interním oddělení i jinde. Některá nabízená místa jsou volná i dva roky. „Aby se neporušoval zákoník práce, bylo by potřeba minimálně přijmout kolem deseti až patnácti lékařů. A samozřejmě také důstojnými pracovními podmínkami a motivací zajistit, aby neodcházeli starší lékaři, kteří předávají zkušenosti mladším kolegům," řekl Greguš.

Podle ředitelky novoměstské nemocnice Věry Palečkové by ideální stav nastal, kdyby zařízení přijalo alespoň dvacítku kvalifikovaných lékařů. Jenže ti podle jejích slov na trhu práce nejsou.

„V této chvíli máme 135 pracovních úvazků lékařů. Třeba loni k nám přišlo osm lékařů a dostali náborový krajský příspěvek sto tisíc," nastínila ředitelka.

Během roku však samozřejmě došlo k pohybu. „Starší lékaři odházejí do penze, mladé lékařky na mateřské dovolené. Některé specialisty hledáme dlouhodobě, například v roce 2015 odešel do důchodu endokrinolog, už se nám vzdělává lékařka, ale vzdělávací programy jsou dlouhodobé," nastínila ředitelka Palečková.

Novoměstští lékaři se k prosincové „vzpouře" odhodlali poté, co se v průběhu roku personální situace stala podle nich kritickou. Přesčasové hodiny, nezřídka i tisíc ročně, které však jako přesčasové placeny nebyly, si vyžádaly své. „Někteří lékaři odešli, pro ambulantní lékaře přestalo být finančně zajímavé sloužit noční, takže vznikl veliký probléms jejich obsazováním. Frustrace a přepracovanost začaly být neúnosné, začaly problémy v komunikaci mezi personálem i ve vztahu k pacientům. Navíc přepracovaný a stresovaný lékař může snadno udělat chybu," doplnil Jan Greguš.

Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek, který je sám lékařem, tvrdí: „Jsem přesvědčen, že aktuální potíže ve zdravotnictví nejsou jen otázkou peněz. Chceme moderní medicínu 21. století, ale organizaci práce v máme stále ze století minulého. Potřebným změnám ve zdravotnictví se věnuji intenzivně osm let, ale musím přiznat, že od akce Děkujeme, odcházíme už s daleko menším nadšením."

A jak to vypadá jinde?

Nemocnice v Havlíčkově Brodě nemá aktuálně problém zajistit provoz všech svých oddělení, rádi by tam ale posílili lékařský tým na plicním oddělení o dva lékaře. „Dále hledáme primáře pro oddělení ORL. Volná místa máme i na oddělení nukleární medicíny, neurologie, urologie, gynekologicko-porodnickém oddělení, patologii, chirurgii a interně. Oddělení RDG a dětské oddělení by přijala i lékaře na post zástupce primáře. Na některá místa nabízíme náborový příspěvek," řekla Petra Černo, mluvčí havlíčkobrodské nemocnice a Nemocnice Pelhřimov.

V pelhřimovské nemocnici nyní hledají dvě posily jak na neurologické oddělení, tak dvě na oddělení dětské. Interní oddělení, oddělení hematologie a transfuziologie, chirurgie, ORLa oddělení gynekologicko-porodnické jsou plně funkční. „Provoz těchto oddělení zajištěn, avšak jedná se o obory, kde bychom potřebovali posílit stávající tým," sdělila mluvčí Černo.

Nemocnice v Třebíči hledá některé specialisty i dva roky. Podle vedení tím však běžný chod oddělení ohrožen není, natož zdraví pacientů. Do standardního režimu se v poslední době naopak podařilo dostat urologické oddělení, které posílili tři zkušení lékaři.