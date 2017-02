V Telči shánějí komparzisty do historického filmu Luther

Telč – Agentura Coloseum Casting Agency v Telči hledá komparzisty do historického filmu Luther. Komparzisté budou hrát v davových scénách a někteří z nich dostanou i malou roli.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Zájemci o roli v komparzu se mají dostavit v úterý 7. února od 12 do 18 hodin do sokolovny v Telči. Tam si je filmaři vyfotí a zaregistrují, a poté se rozhodnou, zda si jedince do filmu vyberou, nebo ne. Focení i registrace je zdarma.

Natáčení se v Telči uskuteční od 7. do 16. března. Historický film o Martinu Lutherovi se v prostorách telčského zámku natáčel i koncem minulého roku. Zámek sloužil již také jako kulisa několika filmovým pohádkám.

IVANA HOLZBAUEROVÁ