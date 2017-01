V Třešti ponechají výzdobu až do Hromnic. V Polné zhasli

Jihlavsko – Desetimetrový vánoční strom, který zdobil více než měsíc jihlavské Masarykovo náměstí, je minulostí. Pracovníci jihlavské Správy městských lesů (SML) ho pokáceli a rozřezali.

Bez ozdob. Včera v dopoledních hodinách pracovníci SML postupně odřezávali větve z desetimetrového vánočního stromu na jihlavském Masarykově náměstí.Foto: Deník/Jana Kodysová

„Mrazy posledních dní polevily, takže likvidace vánočního stromu proběhla bez větších problémů," uvedl Václav Kodet, jednatel SML.

Dřevo z vánočního stromu zpracuje správa lesů sama. Větve potom prodá. „Větve prodáváme jihlavskému Kronospanu a dřevo, které se rozřeže, tak poslouží jako palivo. Máme vlastní kotelnu, takže ho využijeme," poznamenal Kodet.

V dalších dnech začne z ulic města mizet také vánoční výzdoba. Nejprve se odpojí od elektřiny a instalace veřejného osvětlení se uvede do původního stavu. „Na Masarykově náměstí se odstrojí ze sloupů padesát kusů modrobílých vánočních ozdob, které lemují horní i spodní část. Vánoční ozdoby budou sundávat pracovníci ručně, pomocí vyskozdvižné plošiny," popsal mluvčí Služeb města Jihlavy (SMJ) Martin Málek.

SMJ mají vánoční výzdobu ve městě na starosti. „Práce začnou dnes a trvat by měly asi 10 dnů. Vánoční světelené LED řetězy, které jsou funkční, zůstanou na lípách kolem morového sloupu celoročně. Mohou tam zůstat, protože jsou volně položené na větvích, takže nebrání v růstu vegetace," sdělil Málek.

Kromě Jihlavy už zhasla vánoční výzdoba například také v Polné. „Vánoční výzdobu jsme vypnuli už po Třech králích. Sundavat se bude průběžně. Bude hodně záležet podle počasí a času pracovníků našeho místního hospodářství," řekl starosta Polné Jindřich Skočdopole.

To v Třešti se letos rozhodli, že výzdobu města ještě nějakou dobu nechají. A to kvůli současnému zimnímu počasí. „Podle posledních informací vedení města rozhodlo, že výzdoba zůstane v ulicích města až do 2. února. Koresponduje to tedy s datem, kdy ve městě končí Betlémská cesta v domácnostech," doplnila Michaela Marešová z kulturního odboru Třeště.