V Třešti se budou stavět řadové domky v centru

Třešť – Šest let trvalo, než se podařilo šestitisícové Třešti dokončit nový územní plán. Zastupitelé ho schválili na pondělním jednání zastupitelstva. Plán počítá s výstavbou pro rodinné bydlení nejen ve městě, ale i v místních částech. Nejvíce by se mohla rozrůst část Salavic. Územní plán by měl nabýt platnost na konci září letošního roku.

dnes 13:18 SDÍLEJ:

3 ZOBRAZIT DALŠÍ FOTOGRAFIE Připraveno. Parcely na rohu Partlicovy a Selské ulice ve středu města jsou připravené na výstavbu. Prodej parcel proběhne příští rok na jaře.Foto: Deník / Kodysová Jana

„Novým plánem jsme si odblokovali plochu pro bydlení na rohu Partlicovy a Selské ulice v centru města. Budeme zde moci prodat pět parcel pro řadové domky,“ uvedl starosta Třeště Vladislav Hynk. Je to v místě, kde stával sběrný dvůr. Dřívější územní plán s touto variantou proto nepočítal. „Předpokládám, že na jaře 2018 budeme moci parcely nabídnout lidem k odkoupení. Cenu za metr čtvereční ale nejsem schopný v tuto chvíli říci,“ doplnil starosta. ČTĚTE TAKÉ: Bezdomovec tloukl druhého neuvěřitelných třicet minut Nejde o moderní řadovky, které město nabízelo v předchozích letech pod střední odbornou školou v ulici K Valše. Vzhledem k tomu, že jde o ulici v památkové zóně poblíž třešťského potoka, tak do architektonického návrhu zasahovali také památkáři. „Museli jsme vyjít vstříc památkovému ústavu, proto tam budou šikmé střechy. Typově se budou hodit do staré zástavby,“ vysvětlil Hynk. Při rekonstrukci Partlicovy ulice na tento záměr město myslelo, takže pozemky jsou kompletně zasíťované.



Město v současné době prodalo téměř veškeré parcely právě v řadové zástavbě v ulici K Valše. Zde už je na prodej pouze jediný dům ze třinácti. Nové parcely pro rodinné domy město dále připravuje na Hodické ulici na okraji města. Prostor se proto nabízí zájemcům například v místní části města, v Salavicích. Zde bude v nabídce více parcel. Ovšem tyto pozemky nejsou ve vlastnictví města, takže k nim vede složitější cesta formou odkupů. V Čenkově a Bukové se do plánu dostala spíše doplňková místa, například proluky či rodinné zahrady, ve kterých chtějí lidé stavět. ČTĚTE TAKÉ: Za údajné napadení strážníků hrozí ženě trest. Kousala, škrábala a nadávala Podle starosty města Hynka došlo spíše k redukci a zpřesnění ploch pro bydlení. Důvodem je fakt, že si město muselo před odborem životního prostředí obhájit vyblokované prostory pro rodinnou výstavbu. „Je to komplikované, protože dostat se k záborům polí, luk a lesů, kde je bonita půdy na hodnotě jedna či dva, je nepřekonatelná záležitost,“ uzavřel téma Hynk. Zelené plochy a pole jsou nyní chráněné více než dříve.

Autor: Jana Kodysová