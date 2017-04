V Třešti se pustí do zbylé části ulice na Stonařov

Třešť – V nejbližších dnech se stavbaři pustí do poslední části dlouhé Fritzovy ulice, která je rovněž výpadovkou z města na Stonařov. Tentokrát však půjde o stavební práce mimo hlavní komunikaci, tudíž nebude potřeba výrazně omezovat provoz v ulici, jako tomu bylo v předchozí etapě v loňském roce. Výběrové řízení na dodavatele vyhrála pelhřimovská firma VHST.

„Staveniště je předané, předpokládám, že se začne hned, jakmile to půjde. Půjde o část, která se nezrealizovala v loňském roce. Bude se opět dělat vodovod i kanalizace, veřejné osvětlení, HDPE trubky a pokládka silnice,“ popsal starosta šestitisícové Třeště Vladislav Hynk. Společnost E.on bude ukládat do země svou síť.



Půjde o úpravu komunikace v části, která vede podél zámeckého parku a také v okolí zemědělské usedlosti. „Když se jede z Třeště na Stonařov, tak je to odbočka doleva v horní části ulice,“ upřesnil starosta. Na případná dopravní omezení se proto musí připravit především lidé, kteří v této několikasetmetrové části města žijí.



Po dokončení bude tato část města kompletně zrekonstruována. Už v loňském roce se dělala hlavní část téměř kilometrového úseku. Rekonstrukce byla největší loňskou investicí města Třešť. Celková částka se vyšplhala ke 40 milionům korun. Dotaci městu poskytl kraj, Státní fond dopravní infrastruktury a firma E.on. Zbytek pokryje úvěr.

Neobešla se ovšem bez zdržení a komplikací. „Bohužel jsme museli během stavby řešit nespočet problémů, což bývá u rekonstrukce obvyklé. Za tu dobu, co pracuji na radnici, jsem se ještě nesetkal s tak výrazným zavodněním podloží komunikace a s tím související zhoršenou únosností," poznamenal už dříve starosta Třeště Hynk.Starosta věří, že zbytek oprav ve Fritzově ulici už proběhne bez větších problémů.