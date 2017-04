V ulicích Jihlavy budou brzy stát popelnice na olej

Jihlava – Vyhodit přepálený olej z kuchyně bude pro Jihlavany zase o něco jednodušší. Radnice krajského města se totiž chystá zpustit pilotní projekt ve třídění jedlých olejů a tuků.

V Jihlavě budou speciální nádoby na použitý jedlý olej a tuky.Foto: archiv

Občané krajského města tento odpad mohou prozatím vyhazovat pouze ve všech jihlavských sběrných dvorech. To se ale brzy změní. Malé bílé kontejnery s gumovým otvorem na oleje a tuky budou nejprve stát v lokalitě Na Slunci. Tuto část si radnice vybrala, protože se jí už v minulosti osvědčila při zavádění třídění bioodpadu.

„Slunce je pro nás nejlépe třídící částí města. Bydlí tam nejuvědomělejší lidé. Důležité je také, že jsou tam všechny druhy zástavby. Stojí tam rodinné domy, řadovky, bytové domy a sídliště,“ odůvodnila výběr lokality vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Katarína Ruschková.

Celkem 25 nových bílých popelnice s obsahem 120 litrů by mělo v lokalitě Na Slunci stát od poloviny roku. „Podle zkušeností se pak bude rozhodovat o případném rozšíření třídění do všech 260 stanovišť v celém městě,“ doplnil tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis. Přepálený tuk či olej budou moct lidé házet do popelnic v petlahvích či původních obalech. Rozhodně ale do popelnic nepatří motorové či technické oleje.

Tímto pilotním projektem chce radnice popularizovat málo známou oblast třídění, a především omezit špatný návyk Jihlavanů. Ti totiž nepotřebné tuky a oleje stále lijí do dřezů a záchodů. Tuky potom v kanalizaci tuhnou a tvoří hrudky, které s dalšími nečistotami v odpadních cestách vytváří hustý a nepropustný povlak. „Ten se v kanalizaci rozkládá, což má za následek mimo jiné i urychlení koroze kanalizačního potrubí,“ vysvětlila vedoucí odboru služeb v životním prostředí jihlavského magistrátu Martina Gregorová. Velké množství tuků v kanalizaci se objevuje hlavně na Štědrý den, jelikož většina obyvatelů krajského města vyleje po dosmažení řízků tuk do dřezu.

Veškeré náklady na pořízení a provoz bílých popelnic budou hradit Služby města Jihlavy. Jedná se totiž o komoditu, kterou bude dále prodávat. „Za vlastní peníze pořídíme nádoby i zajistíme svoz. Všechny náklady by se měly uhradit z prodeje tuků pro recyklaci. Pořizovací cena za kontejnery by měla být něco kolem 30 tisíc korun,“ upřesnil vedoucí divize Služeb města Jihlavy Josef Eder. Vytříděné oleje a tuky najdou další využití. Po zpracování slouží například jako ekopalivo nebo průmyslová maziva.

Krajské město chce zavedením speciálních tašek také zvýšit třídění odpadů v domácnostech. Sadu tří tašek v barvě žlutá, modrá a zelená si bude moct od června koupit veřejnost na jihlavském turistickém informačním centru. „Chceme jít vstříc lidem, co chtějí doma třídit a ještě to nemají vyřešené. Od veřejnosti je po taškách stále velká poptávka. V minulosti jsme je rozdávali v rámci Dne Země,“ uvedla Ruschková.

Lidé si na infocentru budou moct také koupit hadrové tašky na nákup, které mají speciální design propagující Jihlavu. Radnice si od jejich pořízení slibuje, že by se jimi mohlo omezit v obchodech používání nákupních igelitových tašek.

ZUZANA RODOVÁ