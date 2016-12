Ve škole student vysvětluje látku spolužákům

Jihlava – Šestnáctiletý Martin Schmied z Jihlavy uspěl na XXI. Mezinárodní astronomické olympiádě v bulharském Pamporovu, odkud si přivezl bronzovou medaili.

Budoucí fyzik? Martinu Schmiedovi to opravdu pálí, na olympiádě v matematice a fyzice soutěží i s konkurenty z vyšších ročníků. Za své schopnosti dostal i ocenění od ministryně školství.Foto: Gymnázium Jihlava

Ještě předtím, než kvintán z Gymnázia Jihlava prokázal své fenomenální znalosti v cizině, umístil se i na první příčce v Astronomické olympiádě vyhlášené ministerstvem školství. Za své výborné úspěchy získal i ocenění od ministryně školství Kateřiny Valachové.

Astronomii jste se začal věnovat na gymnáziu?

Astronomie mě zajímala ještě před tím, než jsem začal chodit na gymnázium, často jsem četl knihy o ves-míru. Pak jsme v primě na gymnáziu dělali astronomickou olympiádu, ale až loni v kvartě měla i mezinárodní kolo.

Soutěžíte tedy od primy. Už předtím se vám podařilo se umístit?

Ano. Astronomickou olympiádu v Čechách jsem vyhrál už v sekundě, ale tam ještě pro tu věkovou kategorii mezinárodní soutěž není.

Jaké další obory vás baví?

Kromě fyziky i matematika, chemie a programování.

A je něco, co vás nebaví?

Tělocvik. Ve sportu jsem nikdy nebyl moc dobrý, i když dříve jsem se mu zkoušel věnovat. Jenže mi nejde, proto mě nebaví.

Soutěžíte i v dalších oborech?

Ano. Účastním, se i olympiád v matematice, fyzice a chemii. U těch jsou ale pouze krajská kola. V matematice a fyzice jsem loni soutěžil i ve vyšších kategoriích, než do kterých patřím, a uspěl jsem. Soutěžím i v programování, tam jsem se loni umístil druhý v celostátním kole.

To jsou výborné výsledky. Když soutěžíte i ve vyšších kategoriích, co potom děláte v hodinách matematiky? Nenudíte se?

Různě. Občas si počítám něco dopředu, ale spíš vysvětluji ostatním spolužákům látku, když ji nechápou. Někdy dostanu i zvláštní úkol nebo opravuji učitele. (smích)

Skvělé. Měl byste trpělivost na to, být učitelem?

No, někdy je to těžké, někomu něco vysvětlovat. Není to ani o tom, že by spolužáci látku nechápali, jako spíš že spletou různé postupy dohromady.

Čemu se ještě věnujete ve volném čase?

Často programuji, čtu knihy a rád také kouknu na nějaký film. Ve škole chodím na různé přípravné semináře k olympiádám.

A jak jste se například připravoval na soutěž v Bulharsku?

Počítal jsem příklady z minulých let a účastnil jsem se i přípravných soustředění.

Vidím, že neleníte. Je to pro vás práce, nebo koníček?

Příprava je pracná, někdy to není úplně zábava. Zábavné ale je se dobře umístit.

A co samotná olympiáda? Přijel jste do Bulharska, napsal test a jel zase domů?

Ne, byli jsme tam osm dní. Měli jsme doprovodný program. Podívali jsme se i do muzea a snažili se poznat bulharskou kulturu.



Co byste chtěl jednou dělat?

Rád bych šel studovat na matematicko-fyzikální fakultu. Co dál, to nevím. Možná bych mohl být vědcem ve fyzice.

IVANA HOLZBAUEROVÁ