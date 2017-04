Ve Stonařově přibývá dětí, obec přistaví další třídu pro mateřinku

Stonařov - V roce 2004 měl městys Stonařov na Jihlavsku 927 obyvatel. V roce 2016 se počet vyšplhal na 1 078. Jedním z důvodů, proč počet obyvatel Stonařova vzrůstá, je, že vedení městyse v uplynulých letech investovalo nemalé částky do zasíťování nových parcel a další desítky stavebních parcel připravuje. Ve Stonařově se zabydlují mladé rodiny, a s nimi přichází i nutnost další investice. Kapacita mateřské školky totiž přestává stačit, a tak se ji Stonařovští rozhodli rozšířit.

Školka. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

„Důvody jsou dva. Zaprvé současná kapacita školky, která je čtyřicet dětí, a druhý je, že dle nového zákona budeme muset do školky přijmout i děti 2,5 roku staré. Jen loni se ve Stonařově narodilo devatenáct dětí, a to k nám jezdí ještě děti z Otína a Suché," poznamenal starosta Stonařova František Plavec. Vedení mateřské školky muselo navíc i uplynulé roky pokaž-dé několik dětí odmítnout. „Bylo to ale v rámci jednotek a často se jednalo o děti, které ještě nebyly tříleté. Vždy jsme ale ve školce naplnili ten strop čtyřiceti dětí," uvedl ředitel základní a mateřské školy ve Stonařově Zdeněk Zdražil.

Část dětí ze Stonařova jezdí do školky v Jihlavě, ale i do nedaleké Dlouhé Brtnice či Pavlova. I proto se vedení městyse rozhodlo svou mateřskou školu rozšířit. Podařilo se získat evropskou dataci a příspěvek od státu, dohromady přes pět milionů korun.

Celkové předpokládané náklady jdou 5,6 milionu korun. Za ty má u školky ještě do září letošního roku vzniknout dřevěná přístavba s jednou učebnou a kompletním zázemí. Přístavbu se stávající budovou propojí spojovací chodba. Prostory pojmou dvacet dětí. Před pavilonem směrem do zahrady mateřinky vybudují také novou terasu a v zahradě pak hřiště s pískovištěm. Nová třída bude zaměřena především na mladší děti.

„Zatím jsme zaslali nabídku stavebním firmám a brzy jednu vybereme. Rádi bychom 1. září nový provoz rozjeli. Je to trochu šibeniční termín, ale zase ta dřevostavba jde poměrně rych-le," podotkl Plavec.

Vedení školky bude mu-set přijmout také nové učitelky. Kolik jich bude třeba, však ještě není zřejmé. „To se odvíjí od počtu dětí. Nej-méně jednu novou učitel- ku však budeme potřebovat. Zápis dětí je v květnu, uvidíme, kolik se nám jich přihlásí," pověděl ředitel Zdražil.

IVANA HOLZBAUEROVÁ