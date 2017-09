Ve Stonařově už čapí reality show skončila

Stonařov – Letos přiletěl první čáp do Stonařova koncem března, za pár dní po něm dorazila také jeho partnerka. Na tento scénář jsou v městysi zvyklí už několik let.

Sezonu bez čápů a mláďat už si ve Stonařově nedokážou představit.Foto: archiv městyse

A každý rok se navíc ptají, kolik mladých jim letos zase vyvedou. Tentokrát je však trochu napínali. Nakonec z toho byli tři potomci, kteří už zase odletěli do tepla.



„V neděli 28. května bylo pod čapím hnízdem nalezeno uhynulé mládě, ale ještě jsme doufali, že na hnízdě zůstala dvě mláďata. Začátkem června jsme zjistili, že z hnízda vykukují tři hlavičky,“ popsal začátky starosta Stonařova František Plavec. Rekord drží čápi ve Stonařově z roku 2015, vylíhlo se rovnou pět mladých, loni to byli tři a letos tedy zůstali u svého standardu.



Mláďata se ve Stonařově měla čile k světu. Dva čápi se přeci jenom zdáli silnější, to jedno spíše posedávalo v hnízdě. Až v druhé půlce července se proto mladí čápi odhodlali vzlétnout. „V pondělí 17. července bylo hnízdo dokonce prázdné, ale poté se rodinka vrátila. Mladí čápi od té doby opouštěli hnízdo čím dál častěji. V půli srpna se začali chystat na let do teplých krajů,“ dodal Plavec.

V současné době už je čapí hnízdo ve Stonařově od konce srpna opuštěné. Na Vysočině už jim byla zima.