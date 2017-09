Ve Zhoři se budou bavit cestou kolem světa

Zhoř – Každý rok jiné téma. Přesto se vždy malí školáci dobře baví. Ve Zhoři na Jihlavsku se vedení místní základní školy rozhodlo, že dětem první školní den zpestří nějakým hraným příběhem. Tentokrát půjde o dramatizaci knihy Julese Verna Cesta kolem světa za osmdesát dní.

„Celá řada dětí zná příběhy Willyho Foga z televize. My jsme se proto rozhodli, že tohoto tématu využijeme při našem zahájení nového školního roku 2017/2018. Nastíním, že se Willy Fog a jeho přátelé pustí do debaty, zda se dá stihnout za 80 dní obeplout celý svět. Bude to samozřejmě předělané na školu, takže se ten svět budeme snažit stihnout zvládnout za celý školní rok,“ vysvětlil námět ředitel základní školy ve Zhoři Richard Března. Pro děti je připraven například námořnický můstek a další výjevy z příběhů cestovatele. Zahájení školního roku začne v půl osmé ráno a potrvá zhruba 20 minut.



Ve školním roce 2015/2016 například školáky vítalo Rio de Janeiro. Aby se děti dostaly do školy, musely přebrodit nebezpečnou řeku. Celý školní rok se totiž nesl v duchu olympiády v Riu de Janeiru, která se konala v létě 2016. Na závěr školního roku pak čekala na žáky olympiáda ve Zhoři.

V letošním roce usedne poprvé do lavic v obci deset prvňáků. V minulosti už jich bývalo více, ale podle ředitele jde o takový průměrný počet. „Celkem letos přivítáme 103 žáků, loni jsme měli 100 žáků, takže jde o navýšení,“ dodal Března. Škola ve Zhoři funguje částečně jako malotřídní škola a částečně jako klasická škola s druhým stupněm. „Žáci čtvrté a páté třídy jsou společně v jedné třídě, dále žáci první a třetí třídy a druháci jsou sami. Na druhém stupni slučujeme ročníky pouze na některé výchovy, řadu předmětu však mají samostatně,“ nastínil ředitel.