Ve Zhoři se děti do školy sklouzly

Zhoř – Celý kantorský sbor se v pondělí ráno ustrojil do obleků a zasedl v pánském klubu.

Popíjela se whisky, hrál se kulečník a s cestovatelem Willy Fogem všichni diskutovali na téma, zda je možné obeplout za 80 dní celý svět. Úvodní scénka ze seriálu, který děti dobře znají, zahájila v pondělí krátce po půl osmé školní rok ve Zhoři. Sem nastoupilo po prázdninách 103 dětí, z toho 10 z nich šlo do školy poprvé.

Třešničkou na dortu byl kapitánský můstek s ředitelem Richardem Březnou, který postupně děti vyzýval, aby se na tu školní palubu nalodily s ním. Lavičky z tělocvičny posloužily jako můstek pro vstup na palubu a na konci se děti svezly po skluzavce rovnou do šaten. „Nacvičovali jsme to s učiteli od čtvrtka, během pátku jsme měli ještě dvě zkoušky uvnitř, protože pršelo. Před dětmi jsme to tak sehráli potřetí,“ popsal ředitel zhořské základní školy Richard Března, který na místní škole působí už více než 20 let. Nejprve jako učitel, zástupce ředitele a nyní přes deset let jako ředitel.

Zhoř čítá asi 500 obyvatel, místních dětí ve škole je asi padesát. Zbytek jsou žáci z okolních vesnic. Ve Zhoři si stále drží první i druhý stupeň vzdělávání, vychovávají zde děti od první až do deváté třídy. „Některé ročníky máme spojené. Například prvňáci jsou se třeťáky, čtvrťáci jsou s páťáky,“ dodal Března.